«Переговоры, удар по Кремлю, смерти президентов». Какие варианты рассматривают в Пентагоне

После утечки секретных документов Пентагона газета The New York Times написала, что Вашингтон готовил планы действий на случай смерти президентов России и Украины. Также в материалах, оказавшихся в широком доступе, содержится информация о прогнозировании непредвиденных обстоятельств через год после начала украинского конфликта. Один из четырех сценариев описывал, что может произойти, если Украина нанесет удар по Кремлю. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Секретные документы США, оказавшиеся в открытом доступе из-за утечки, содержат гипотетические сценарии развития конфликта на Украине.

В том числе в них изложены и варианты с возможной смертью российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, пишет газета The New York Times.

«В просочившемся документе изложены четыре сценария «дикой карты» в российско-украинском конфликте. Сценарии, по оценке Разведывательного управления Министерства обороны, включают смерть президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского», — говорится в публикации.

Кроме того, среди предполагаемых вариантов называются «отстранение от руководства Вооруженными силами России и украинский удар по Кремлю».

«В документе говорится, что война, скорее всего, останется затяжной. Но в нем описывается, как каждый сценарий «дикой карты» потенциально может привести к эскалации на Украине, прекращению конфликта путем переговоров или отказа от существенного влияния на траекторию войны», — утверждает американское издание.

«Дикая карта»

В статье также отмечается, что сценарный документ — довольно типичный продукт, созданный спецслужбами. «Он разработан, чтобы помочь военным, политикам или законодателям думать о возможных исходах крупных событий, когда они оценивают возможные варианты.

Документ помечен как «Relido» — это указывает на то, что решение о раскрытии информации — например, иностранным партнерам — остается за определенными высокопоставленными чиновниками. Он датирован 24 февраля и помечен пометкой «Один год», по чему можно выяснить, что анализ проводился через год после начала вторжения», — следует из текста.

Один из четырех гипотетических сценариев показывает, что может произойти, если Украина нанесет удар по Кремлю.

«Определяется широкий спектр потенциальных последствий. <...> Общественные страхи могут заставить его [Путина] пойти на переговоры об урегулировании конфликта», — пишет NYT.

По данным газеты, администрацию президента США Джозефа Байдена особенно беспокоит возможный удар Украины по Москве, потому что это может спровоцировать резкую эскалацию со стороны России. Опасность такой атаки со стороны Украины — одна из причин, по которой Соединенные Штаты не хотят предоставлять Киеву ракеты большей дальности, подчеркивают журналисты.

При этом приведенные сценарии описываются без оценки того, какой из них может быть наиболее вероятным.

Официальные лица США отказались сообщить, является ли попавший в СМИ документ подлинным, но не оспаривали его достоверность. В то же время этот документ похож на другие, подготовленные объединенным штабом Пентагона, которые официальные лица признали подлинными, утверждают авторы статьи.

Американские чиновники также предупредили, что просочившиеся документы могли устареть и «во многих случаях не отражают текущих оценок различных спецслужб».

Цены на топливо

Второй «совершенно секретный документ», полученный журналистами, содержит подробности переговоров о ценах на российское топливо в Африке.

Согласно документу от 17 февраля, малийские власти на тот момент были недовольны ценами на топливо и продолжали переговоры с Минэнерго РФ и представителями организации, якобы связанной с ЧВК «Вагнер».

«Это явное снижение цен происходит в то время, когда африканский рынок топлива становится все более важным для России в условиях «потолка цен», навязанного Западом, и запрета ЕС на импорт российских нефтепродуктов, который продолжает сокращать доступные потоки доходов», — отмечается в материале.