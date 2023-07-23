ВСУ обстреляли российских журналистов кассетными боеприпасами, военкор погиб. Что известно

22 июля ВСУ атаковали автомобиль, в котором ехали российские журналисты. В результате удара погиб 34-летний военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, трое его коллег ранены. В российском Минобороны заявили, что обстрел осуществлялся кассетными бомбами, а в посольстве РФ в Вашингтоне напомнили об обещании Киева не использовать такие боеприпасы в населенных пунктах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев, работавший в зоне проведения военной операции, погиб 22 июля в результате обстрела. Фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков ранены.

Как пострадали журналисты

Автомобиль, в котором находились журналисты, ехал из Васильевки в Запорожской области к населенному пункту Владимировка, уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Молодой талантливый парень не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам», — написал Балицкий о Журавлеве.

Михальчевский получил ранения разной степени тяжести и сейчас находится в больнице.

«Ему оказывается вся возможная медицинская помощь», — заверил чиновник.

Как сообщает газета «Известия», у Польшакова четыре осколочных ранения.

«Как врачи сказали, три осколка еще во мне, получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один — в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа — тоже навылет, но там сделали операцию, все зашили, чтобы остановить кровотечение», – уточнил он.

Шиков получил осколочное ранение мягких тканей, у него также сломаны тазобедренные кости.

Реакция российской стороны

В российском Минобороны заявили, что удар по журналистам, готовящим материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области, был нанесен кассетными боеприпасами.

«Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнули в ведомстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что виновных в гибели Журавлева, в том числе поставщиков кассетных боеприпасов, «ждет заслуженное наказание».

«Корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах боевиками киевского режима населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами. Теми, которые поставляют Киеву США», — написала она в Telegram.

В дипведомстве также выразили уверенность, что профильные международные структуры «предпочтут, как и прежде в подобных случаях, закрыть глаза на это гнусное преступление».

Посольство РФ в Вашингтоне в свою очередь констатировало, что заверения США в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно, оказались ничтожными.

Генеральный директор телеканала медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в свою очередь рассказал, что Журавлев был «опытнейшим профессионалом» и работал в опаснейших местах.

«Для нас это уже вторая жертва: первым за правду пал наш фотокор Андрей Стенин в самом начале войны в Донбассе, которую в 2014 году развязал киевский режим», — напомнил он.

Международная реакция

ООН с сожалением восприняла новость о гибели военного корреспондента «РИА Новости» Ростислава Журавлева, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы сожалеем в связи с гибелью еще одного журналиста на этой войне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — сказал он.

До этого Дюжаррик говорил о том, что сообщения о применении ВСУ кассетных боеприпасов «вызывают беспокойство», так как «вооружения такого типа должны остаться в прошлом».

Ростислав Журавлев начал журналистскую карьеру в 2012 году в информационном агентстве «Актуально», а позже сотрудничал с JustMedia и Ura.ra. До 2015 года был ополченцем ЛНР. Журавлева по желанию его матери похоронят на малой родине — в Екатеринбурге. Корреспонденту было 34 года. Он был женат, у него остались двое сыновей.