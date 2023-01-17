Герой и его подвиг: как погиб старшина Алмаз Сафин

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России участнику специальной военной операции старшине Алмазу Сафину посмертно за мужество и героизм при исполнении воинского долга. Дома у Героя России остались жена и трое несовершеннолетних детей.

Сообщения о смерти 37-летнего старшины Алмаза Сафина, принимавшего участие в специальной военной операции в качестве врио разведчика-оператора десантно-штурмового полка, начали появляться вечером в понедельник, 16 января.

«Альшеевцы! С прискорбием в сердце сообщаю, что при исполнении воинского долга на территории Украины погиб наш земляк, уроженец с. Раевский Сафин Алмаз Минигалеевич. Ему было 37 лет. Это тяжелая утрата и непередаваемая боль для всех нас! Никакие слова не могут уменьшить боль и горечь от невосполнимой утраты. Выражаем слова соболезнования родным и близким Алмаза. Мы скорбим вместе с вами», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Альшеевского района Башкирии Дамир Мустафин.

Сегодня, 17 января, президент России Владимир Путин посмертно присвоил старшине Алмазу Сафину звание Героя России. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшине Сафину Алмазу Минигалеевичу (посмертно)», — говорится в указе.

Дома у Героя России остались жена и трое несовершеннолетних детей: шестилетняя Карина, 10-летняя Милена и 15-летний Тимур.

Алмаз Сафин родился в селе Раевский Альшеевского района Башкирии 4 октября 1985 года, где окончил 9 классов средней школы №2. Затем будущий герой отучился в электромеханическом техникуме Бердска, а с 2014 года служил по контракту в Новосибирском высшем военном командном училище. Оттуда 30 сентября прошлого года он и отправился на Украину для участия в СВО.

По данным РИА «Новости», 14 января текущего года во время оборонительных боев подразделениями 237-й десантно-штурмового полка на Красно-Лиманском направлении противник вывел все имеющиеся резервы в район Кременной, чтобы прорвать оборону и отрезать пути снабжения группировки войск.

Разведчики полка вскрыли маршруты передвижения резервов противника и направление основного удара, что позволило перегруппировать подразделения и усилить оборону. Позиции на предполагаемом участке основного удара врага удерживал парашютно-десантный взвод под командованием старшины Сафина, оперативно поставившего задачи и организовавшего оборону.

Сафин первым заметил выдвижение резервов противника, дал команду открыть огонь и доложил об этом командиру роты, сорвав попытку внезапного нападения.

В начавшемся бою будущий Герой России из личного оружия уничтожил пять украинских военных. Когда же позиции взвода начали обстреливать из миномета, Алмаз Сафин получил тяжелое осколочное ранение, но не оставив позиций продолжил управлять подчиненными и вести прицельный огонь.

Превосходящий по численности противник неоднократно пытался выбить десантников с занимаемых позиций, но, встретив ожесточенное сопротивление и понеся большие потери, ничего не добился и вынужден был отступить.

Благодаря мужеству десантников под командованием старшины Алмаза Сафина в ходе боя были уничтожены 1 танк, 2 бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. Сам Сафин после боя скончался от полученных ранений, выполнив поставленную задачу до конца.

Сегодня, 17 января, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции.

Он поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне СВО, а также за проявленные самоотверженность и героизм вручил им государственные награды.

«Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того чтобы приблизить тот день, который называется Днем Победы», – отметил глава российского военного ведомства, которого цитирует пресс-служба министерства.