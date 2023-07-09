Командиры «Азова»* вернулись на Украину вопреки договоренностям с Россией

После визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский вернулся на Украину вместе с командирами полка «Азов». Невозвращение азовцев на родину было одним из условий соглашения об обмене пленными с Россией. В Кремле обвинили в нарушении договоренностей не только Киев, но и Анкару. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экс-командир «Азова» (террористическая организация запрещена в России) Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар с позывным Калина, бывший глава 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной Волына) и еще несколько «азовцев» вернулись на родину. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев», — написал политик в комментарии к опубликованному им же видео, на котором он встречается с военными и вместе с ними садится в самолет в аэропорту Стамбула.

Зеленский также выложил фотографию с бойцами из салона воздушного судна.

Украинский лидер прибыл в Стамбул накануне, чтобы встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и патриархом Варфоломеем. В настоящее время, как пишет «Страна.ua», Зеленский и азовцы уже находятся у памятника Шевченко во Львове, где проходит митинг. Там же присутствуют премьер-министр страны Денис Шмыгаль и глава Православной церкви Украины Епифаний.

Освобожденный Прокопенко выступил перед собравшимися жителями города, подчеркнув, что «азовцы» вернулись, чтобы продолжать борьбу. В скором времени они собираются вернуться на фронт и пообещал проявить себя на в бою.

«Прямое нарушение договоренностей»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает возвращение из Турции командиров «Азова» как нарушение условий имевшихся договоренностей.

«Возвращение из Турции на Украину главарей «азовцев» является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что соглашение нарушили две страны — и Украина, и Турция. Российские власти при этом не были даже информированы о передаче военнослужащих.

Такое решение Киева Песков связал с неудачами контрнаступления ВСУ. «Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима», — подчеркнул он.

«Особая каста азовцев»

В конце апреля прошлого года российский президент Владимир Путин назвал штурм «Азовстали» нецелесообразным и приказал блокировать предприятие. Зеленский в свою очередь заявил, что украинские военные имеют полное право «выйти и сберечь свою жизнь», санкцию на сдачу в плен они получили от командования вооруженных сил Украины. 20 мая все находящиеся на «Азовстали» сдались — всего 2439 человек.

Осенью врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что Киев к мобилизованным украинцам в Киеве относятся не так, как «азовцам».

«Украина не интересуется обычными вэсэушниками, она не интересуется обычными мобилизованными. У них есть особая каста «азовцев», они выдвигают немыслимые условия какие-то, они пытаются торговаться», — указывал он.

В сентябре 2022 года попавших в российский плен Прокопенко, Паламара и Волынского обменяли на бойцов ВС РФ и украинского политика Виктора Медведчука, но, по условиям двустороннего договора, не вернули на Украину, а оставили на время в Турции.

По словам Пушилина, Украина тогда передала 56 человек, а получила 215. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал этот обмен «важным шагом к миру».