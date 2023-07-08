Эрдоган заявил, что Украина заслужила место в НАТО. Байден считает это преждевременным

Президенты Турции и Украины Эрдоган и Зеленский провели встречу в Стамбуле, где обсудили зерновую сделку, членство Киева в НАТО, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины. После переговоров Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а также призвал Москву и Киев вернуться к переговорам о мире. С позицией главы Турции не согласен президент США Джо Байден. Он считает вступление Киева в альянс преждевременным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслужила вступление в НАТО. Такое мнение он выразил после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Украина несомненно заслуживает членства в НАТО», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Он вновь призвал Россию и Украину вернуться к переговорам о мире, «несмотря на имеющиеся между ними разногласия». По его словам, при достижении справедливого мира проигравших не будет.

«Мы с самого начала конфликта продемонстрировали нашу солидарность с Украиной, предоставив конкретную помощь во многих областях — в политической, экономической, в сфере безопасности. Мы также были страной, которая прилагала наиболее интенсивные усилия для прекращения войны путем переговоров», — заявил Эрдоган.

Он напомнил, что в последний раз Россия и Украина вели переговоры о мирном урегулировании именно в Стамбуле, а Анкара участвовала в заключении «зерновой сделки».

«Я хотел бы, чтобы срок действия инициативы, которая обеспечивает нуждающимся около 33 млн т зерновых за один год, был продлен до его истечения 17 июля», — сказал он и добавил, что хотел бы продления сделки как минимум на каждые три месяца, а в лучшем случае — на два года.

Президент Турции также сообщил об обсуждении обмена пленными с руководством Украины и России. «Мы будем продолжать наши усилия для урегулирования», — заключил Эрдоган.

Зеленский в свою очередь сообщил, что на встрече с главой Турции обсуждались «совместные проекты» стран в области военной промышленности, в том числе по производству беспилотников, и сотрудничество в сфере развития технологий. Украинский президент предложил Анкаре поучаствовать в восстановлении страны.

Зеленский посетил Турцию впервые с момента начала российской военной операции. Переговоры прошли в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча длилась более 2,5 часов. Эрдоган сообщил, что ожидает в ближайшие месяцы визит в Турцию президента РФ Владимира Путина.

США не готовы пустить Украину в НАТО

На фоне переговоров Зеленского и Эрдогана президент США Джо Байден заявил, что в НАТО нет единого мнения насчет вступления Киева в альянс во время конфликта.

«Если бы мы это сделали, то мы были бы полны решимости выполнять обязательства по защите каждого дюйма территории НАТО. Мы бы находились в состоянии войны с Россией, если бы это было так», – объяснил Байден в интервью CNN.

Он также выразил мнение, что членство в НАТО для Украины преждевременно. И даже после окончания военных действий Киев может рассчитывать лишь на гарантии безопасности по израильской модели.

«Мы готовы оказывать помощь в сфере безопасности, такую, как предоставляем Израилю. Мы готовы обеспечить предоставление оружия, которое требуется для того, чтобы защитить себя», — сказал президент США.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Президент страны признавал, что Киев не сможет получить членство до завершения конфликта с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что победа Украины — одно из условий, чтобы страну как можно скорее приняли в альянс.

В Белом доме ранее также сообщили, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Украина не присоединится к блоку, поскольку ей нужно предпринять дополнительные шаги на этом пути. При этом в Киеве считают, что на предстоящем саммите стремление Украины вступить в НАТО готовы поддержать 15 государств — членов. Россия называет недопущение вступления Украины в альянс одной из целей военной операции.