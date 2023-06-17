Из чего состоит мирный план Африки по конфликту на Украине

Посетивший Киев в составе африканской делегации президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл детали нового мирного плана по Украине. Африканский список состоит из 10 пунктов, включает в себя скорейший старт переговоров для достижения мира, обеспечение суверенности стран и народов в соответствии с Уставом ООН, обеспечение движения зерна и удобрений обеими странами, поддержка жертв конфликта, восстановление страны и более тесную работу с африканскими странами. 16 мая президент Украины Владимир Зеленский, принимавший африканскую делегацию, заявил, что переговоры с Москвой сейчас бессмысленны.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса по итогам визита в Киев африканской делегации раскрыл детали мирного плана по Украине, сообщает «РБК-Украина».

Он состоит из 10 пунктов:

— Достижение мира дипломатическим путем;

— переговоры о мире должны начаться как можно скорее;

— деэскалация конфликта участниками конфликта;

— обеспечение суверенитета стран и народов в соответствии с Уставом ООН;

— гарантии безопасности для всех стран;

— обеспечение движения зерна и удобрений со стороны РФ и Украины;

— гуманитарная поддержка пострадавших от боевых действий;

— урегулирование вопроса по обмену военнопленными и возвращению детей;

— послевоенное восстановление уничтоженной инфраструктуры;

— усиление взаимодействия с африканскими странами.

Кроме того, сообщается, что 17 июня президент России Владимир Путин примет лидеров некоторых африканских государств, они прибывают в Санкт-Петербург, чтобы обсудить возможность урегулирования конфликта на Украине.

В составе африканской делегации, посетившей Украину, были президент Коморских Островов Азали Ассумани, глава ЮАР Рамафоса, лидер Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер Египта Мустафа Мадбули и спецпредставители глав Конго Флоран Нсиба и Уганды Рухакана Ругунда.

До обнародования африканского плана агентство Reuters сообщало, он может включать договоренности о выводе российских войск, приостановку ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, вывод российского тактического ядерного оружия из Белоруссии и ослаблении антироссийский санкций. После этого, отмечало агентство, должны начаться переговоры между РФ и Западом о прекращении военных действий. Тогда же Reuters писало об обеспечении движения зерна и удобрений.

Африканская делегация в Киеве

Представители стран Африки прибыли в Киев утром 16 июня на поезде из Варшавы. Во время их визита в украинской столице объявили воздушную тревогу. Представители делегации заявили, что не слышали ни взрывов, ни звуков сирены, хотя в местных пабликах появлялись сообщения о ракетных ударах.

Днем ранее участников делегации – сотрудников службы безопасности президента ЮАР, других силовиков и представителей СМИ – не выпустили из самолета в Варшаве. Польские власти объяснили это тем, что на борту африканского самолета находятся незаявленные изначально лица и незадекларированный груз оружия. Африканская сторона назвала инцидент проявлением расизма и саботажем обеспечения безопасности Рамафосы. Позже стало известно, что самолет с силовиками из ЮАР не пустили не только в Киев, но и в Петербург.

По итогам встречи в Киеве между Зеленским и лидерами африканских стран, Рамафоса призвал к скорейшему завершению конфликта, а Зеленский в свою очередь ответил, что сейчас переговоры с Москвой бесполезны.

«Это их решение, и насколько оно логично, непонятно. Но они лидеры свободных государств, поэтому это их выбор», — сказал Зеленский.

Также украинский президент заявил, что прекращение огня приведет только к заморозке конфликта.

Вместе с тем, он подчеркнул заинтересованность Киева в привлечении африканских стран к украинской «формуле мира». Зеленский выдвинул свои предложения по мирному договору еще 15 ноября

«Формула Зеленского» Президент Украины представил 15 ноября на саммите G20 свой вариант урегулирования конфликта и назвал 10 условий, необходимых для достижения мира: Читать дальше

«Аренда там какая-то»

14 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил, что Москва и Киев в марте 2022 года хотели договориться об аренде Крыма во время переговоров в Стамбуле.

«Путин мне передает документ, который был парафирован (предварительно подписан — «Газета.Ru») делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались», — заявил Лукашенко.

О предварительном подписании договора также говорил Путин 13 июня. По его словам, стороны «парафировали этот документ, долго, долго спорили, бодались там и так далее, но документ-то такой толстый, и он парафирован: с нашей стороны [Владимиром] Мединским, с их стороны — их руководителем переговорной группы, по-моему, это господин [Давид] Арахамия».

14 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и никакие договоренности об «аренде» полуострова с Украиной не обсуждались.

«Нет, это не так. Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион», — сказал Песков, комментируя высказывание Лукашенко.