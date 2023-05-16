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«Африка обеспокоена». В ЮАР заявили, что Путин и Зеленский согласились принять мирную миссию

Президент ЮАР заявил, что Россия и Украина согласились принять мирную миссию стран Африки

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Президент РФ Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса

Президент РФ Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса

Гавриил Григоров/ТАСС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров для обсуждения мирного соглашения. Помимо ЮАР, в нее вошли Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет. Решение о запуске миссии принималось по итогам недавних телефонных переговоров политиков, а также на фоне дискуссий об условиях продления зерновой сделки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, заявил лидер ЮАР Сирил Рамафоса.

«Эта миссия обсуждалась многие месяцы. <...> Группа африканских лидеров настаивала, что это важно для Африки, также это делается ради большого дела. Я поговорил с лидерами стран [Украины и России], которых я упомянул, и мы решили запустить этот процесс», — подчеркнул Рамафоса в эфире CGTN Europe.

Участниками миссии, помимо президента ЮАР, стали главы Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта. Генсек ООН Антониу Гутерриш уже проинформирован о данной инициативе.

«Африка обеспокоена кризисом на Украине, который напрямую отрицательно влияет на африканские страны, вызывая рост цен на продукты питания и топливо», — пояснил Рамафоса.

Представители России и Украины пока не комментировали инициативу африканских стран. Кремль 12 мая сообщал о телефонном разговоре Путина с президентом ЮАР, в ходе которого была подтверждена готовность России поставлять зерно и удобрения нуждающимся странам Африки. По данным агентства Reuters, решение о запуске миссии было принято по итогам недавних телефонных переговоров.

Накануне президент ЮАР в очередном послании к народу страны заявил, что Претория не будет принимать ни одну из сторон конфликта на Украине, не будет втянута «в борьбу между мировыми державами» и выступает за срочное прекращение боевых действий. Рамафоса также не согласился с мнением, что внеблоковая позиция ЮАР благоприятствует России и ставит под угрозу отношения с другими странами.

«Буквально осаждают»

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что делегации из США, Канады, Великобритании и Евросоюза регулярно посещают африканские страны с целью повлиять на отношение стран к России.

«Буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а также из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», — указывал он в беседе с «РИА Новости».

В феврале российский посол в Республике Чад Владимир Соколенко тоже отмечал, что Запад оказывает мощное давление на Африку из-за контактов с Москвой. По его мнению, европейские дипломаты объявили материк «зоной особых интересов ЕС» и пытаются влиять на политику.

Зерно в Африку

Представители России, Турции, Украины и ООН заключили зерновую сделку в июле 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю, в первую очередь в нуждающиеся страны Африки. Осенью Москва заявила, что Запад вывозит большую часть груза в свои страны. Срок действия соглашения истекает 18 мая. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заверил, что дискуссии по продуктовой сделке возобновятся до этой даты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакты по зерновой сделке продолжаются, но остается много вопросов, которые касаются российской части сделки.

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