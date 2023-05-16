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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 447-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 447-й день

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Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении

Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении

Дмитрий Макеев/РИА Новости
В Брянской области российская система ПВО в Клинцах сбила украинский БПЛА самолетного типа, пострадавших нет. В Киеве заявили, что ВС РФ провели «исключительно плотные пуски» по разным направлениям города, применяя одновременно БПЛА, крылатые и, вероятно, баллистические ракеты. Российские артиллеристы ударили по крупному скоплению украинских бойцов в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:32

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что в 2023 году объем производства продукции армейского назначения может вырасти в четыре раза по сравнению с 2021-2022 годами:

«Как я уже отметил, повышенный заказ в 2023 году требует увеличения мощностей и соответствующего сырьевого обеспечения. Сегодня каких-то нерешаемых вопросов в этой части нет, все заинтересованные производители имеют возможность подключаться к поставкам для нужд СВО. Поэтому в этом году мы ожидаем общий рост объема производства армейского ассортимента не менее, чем в четыре раза по сравнению с 2021-2022 годами».

8:23

8:15

Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил в интервью ТАСС, что на территории завода «Азовсталь» может быть открыт цех по производству рельсов и балок.

После цеха на территории предприятия планируется открыть технопарк.

Моргун отметил, что на «Азовстали» до сих пор продолжается разминирование. Мэр подчеркнул, что «Азовсталь» является одним из самых сложных и трудоемких участков для разминирования во всем Мариуполе.

8:09

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система ПВО ВС РФ в Клинцах сбила украинский БПЛА самолетного типа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет, но был поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте. Другой информации на данный момент нет.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» продолжает следить за событиями, связанными со спецоперацией на Украине, и транслировать их в онлайн-режиме.

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