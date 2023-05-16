Военная операция РФ на Украине. День 447-й

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Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что в 2023 году объем производства продукции армейского назначения может вырасти в четыре раза по сравнению с 2021-2022 годами:

«Как я уже отметил, повышенный заказ в 2023 году требует увеличения мощностей и соответствующего сырьевого обеспечения. Сегодня каких-то нерешаемых вопросов в этой части нет, все заинтересованные производители имеют возможность подключаться к поставкам для нужд СВО. Поэтому в этом году мы ожидаем общий рост объема производства армейского ассортимента не менее, чем в четыре раза по сравнению с 2021-2022 годами».