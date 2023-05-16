Военная операция РФ на Украине. День 447-й

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что в 2023 году объем производства продукции армейского назначения может вырасти в четыре раза по сравнению с 2021-2022 годами:
«Как я уже отметил, повышенный заказ в 2023 году требует увеличения мощностей и соответствующего сырьевого обеспечения. Сегодня каких-то нерешаемых вопросов в этой части нет, все заинтересованные производители имеют возможность подключаться к поставкам для нужд СВО. Поэтому в этом году мы ожидаем общий рост объема производства армейского ассортимента не менее, чем в четыре раза по сравнению с 2021-2022 годами».
Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил в интервью ТАСС, что на территории завода «Азовсталь» может быть открыт цех по производству рельсов и балок.
После цеха на территории предприятия планируется открыть технопарк.
Моргун отметил, что на «Азовстали» до сих пор продолжается разминирование. Мэр подчеркнул, что «Азовсталь» является одним из самых сложных и трудоемких участков для разминирования во всем Мариуполе.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система ПВО ВС РФ в Клинцах сбила украинский БПЛА самолетного типа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пострадавших нет, но был поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте. Другой информации на данный момент нет.