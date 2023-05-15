«Это наши красные линии». Пашинян заявил, что Армения не поможет России обходить санкции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «красными линиями» угрозы попасть под западные санкции за помощь России. Он подчеркнул, что Армения сотрудничает с Евросоюзом и США и старается быть «максимально прозрачной». Одновременно с этим Ереван пытается удовлетворить российский спрос «везде, где есть свободное место». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций из-за сотрудничества с Москвой. В частности, многие товары, которые раньше поставлялись напрямую в РФ, теперь идут транзитом через Армению, уточнил он.

«В отношении товаров, которые находятся под санкциями, мы стараемся быть максимально прозрачными, сотрудничаем с ЕС, США, даже с самой Россией. Мы с радостью идем навстречу российскому спросу везде, где есть свободное место», — сказал политик.

«Санкции — это наши красные линии. И мы это четко говорим русским: мы не хотим вас обидеть, но сами не можем себе позволить попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета», — цитирует слова Пашиняна «Арменпресс».

В начале марта армянский премьер уже делал заявление по поводу санкционного режима стран Запада, отмечая, что Армения не будет помогать обходить ограничения.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 15 мая заявил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по тем товарам, в которых будет нуждаться российский рынок. «В какой-то части, да. По тем группам товаров и по той номенклатуре, в которой будет сохраняться потребность в насыщении рынка», — указал он.

Угрозы США

Летом 2022 года Вашингтон заявил, что Армения и еще 17 стран, среди которых Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, помогают России обходить санкционные ограничения.

В феврале 2023-го Европейский банк реконструкции и развития выпустил доклад, в котором говорилось, что после начала российской спецоперации экспорт из ЕС и Великобритании в Россию сократился более чем вдвое, а экспорт из Европы в Армению, Казахстан и Киргизию подозрительно подскочил на 15–90%.

«Значительная часть дополнительного экспорта в Центральную Азию и на Кавказ, возможно, была перенаправлена покупателям в России», — отмечали авторы документа.

В апреле Минфин США заявил, что усиливает контроль за странами, которых подозревают в содействии параллельному импорту.

Через Казахстан

Ранее ​​о попытках избежать ситуаций, при которых Россия бы использовала страну как инструмент для обхода санкций Евросоюза и США, заявил Нацбанк Казахстана. Зампред организации Акылжан Баймагамбетов отметил, что правительство страны пытается пресекать, к примеру, экспорт через территорию Казахстана на территорию РФ товаров двойного назначения.

«Мы пытаемся выдерживать нейтральную позицию в отношении России. Тем не менее, Россия — это наш крупнейший торговый партнер. Поэтому мы здесь пытаемся использовать сбалансированный подход, потому что санкции в отношении России для нас также создают проблемы. Они в какой-то степени негативно отражаются на экономической активности в определенных направлениях», — отметил он.

Баймагамбетов при этом подчеркивал, что вторичные санкции в отношении любой страны создадут очень сложные проблемы и для этой страны, и для всего региона.