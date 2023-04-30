«Вызов Путину». Экс-советник Кучмы заявил, что Польша провоцирует прямую конфронтацию с РФ

Экс-советник Леонида Кучмы предупредил, что Польша увеличивает военную мощь и провоцирует прямое столкновение с Россией. По мнению Олега Соскина, недавний захват школы при посольстве РФ в Варшаве можно считать «прямым вызовом» Владимиру Путину. Москва пока не стремится разрывать дипломатические отношения с Варшавой, ссылаясь на нежелание доставлять проблемы соотечественникам, которые живут в Польше или выезжают с территории Украины через польскую территорию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Варшава провоцирует прямое столкновение с Москвой.

»Польша идет путем наращивания военных усилий. <…> Они осуществляют открытые враждебные действия против России. Последние события — прямой вызов Путину», — сказал он на своем YouTube-канале.

Политолог отметил также, что польские власти уже увеличивают численность армии и закупают дополнительное оружие.

Ранее Соскин заявил, что ВСУ в свою очередь не могут начать контрнаступление из-за нехватки оружия, личного состава и ракет необходимой дальности. По данным «всех разведок», Украина не готова, подчеркнул он.

«Надо хотя бы минимум 200 танков, где-то 300-400 БМП, БТР, HIMARS, артиллерии, снарядов. <…> Плюс надо обязательно ракеты, бьющие на 150 километров», — резюмировал эксперт.

Инцидент в школе

Ранее министерство иностранных дел Польши попросило мэрию Варшавы и полицию начать производство в отношении двух зданий, которые якобы «находятся в несанкционированном владении» Российской Федерации и «не используются в дипломатических целях». 29 апреля представители мэрии Варшавы вместе с полицией взломали калитку школы при посольстве РФ и проникли в здание. Тогда же все 29 сотрудников образовательного учреждения покинули школу.

30 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после подобного демарша России нет смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей.

«Я не вижу смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов, и Украина полна польских наемников, которых надо безжалостно уничтожать, как вонючих крыс», — написал Медведев в соцсетях.

Его пост был опубликован на английском и польском языках.

В воскресенье с официальным комментарием также выступил российский МИД, отметивший, что из-за разрыва дипотношений с Польшей могли бы пострадать граждане РФ, а «очень многие аспекты работы» оказались бы заблокированными.

«Всегда хочется действовать эмоционально, в порыве, и самое главное, мы имеем на это право. Они [Польша] действительно занимаются провокациями из года в год на протяжении десятилетий, и я прекрасно понимаю каждого, кто бы сказал: да что там вообще наши делают?», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

По словам дипломата, первыми от политических конфликтов страдают простые граждане. «И я не говорю о гражданах Польши, среди которых немало людей, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит. Я говорю о наших гражданах, которые там живут», — уточнила она.

Кроме того, от разрыва дипотношений между Москвой и Варшавой могли бы также пострадать россияне, которые выходят с территории Украины через Польшу и нуждаются в помощи посольства с оформлением документов и подтверждением их статуса.

Школа при посольстве России в Польше переедет в новое помещение в течение нескольких дней, заверили российские власти.