«Провокация»: Захарова отреагировала на инцидент со зданиями посольства РФ в Польше

МИД РФ заявил, что Москва «жестко отреагирует» на «наглый и нецивилизованный» шаг Варшавы. Ранее власти столицы Польши потребовали от российского посольства освободить два здания, «не используемых в дипломатических целях». Сегодня польская полиция пришла в здания школы при посольстве РФ и пустой дом, где раньше жили сотрудники дипмиссии. Процесс изъятия этих зданий польские власти запустили еще в марте 2022 года.

МИД РФ в официальном заявлении назвал действия Варшавы в отношении зданий, принадлежавших посольству Российской Федерации, «наглым, выходящим за рамки цивилизованного межгосударственного общения шагом». В ведомстве обещают, что этот демарш не останется без «жесткой реакции» Москвы, передает ТАСС.

РФ рассматривает действия варшавских властей как «вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше».

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша уже много лет «нарушает международное право». Действия польской полиции она назвала провокацией.

«Официальная Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения, внутреннее законодательство. Ведет себя вызывающе и противоправно. Что можно охарактеризовать одним словом – провокация», — считает она.

Ранее министерство иностранных дел Польши попросило мэрию Варшавы и полицию начать производство в отношении двух зданий, занимаемых посольством Российской Федерации. Как сообщает ТАСС, российским дипломатам дали время до 19:00 мск субботы, 29 апреля, чтобы освободить здание школы при дипмиссии.

«Это правовой произвол, грубое беспрецедентное нарушение Венской конвенции <...>. После 9 часов [утра] начали ломать входные ворота, сломали, вошли в здание, сейчас осматривают все помещения. Всего здесь 29 человек, включая детей. Всем предписано покинуть помещение школы с личными вещами», — заявил советник-посланник посольства РФ в Варшаве Андрей Ордаш.

Школьное оборудование польские власти разрешили вывезти в течение недели. «Такие действия поляков мы не оставим без реакции», — пообещал Ордаш.

МИД Польши требует от российских чиновников освободить «неиспользуемые в дипломатических и консульских целях объекты недвижимости, находящихся в незаконном владении РФ». Кроме школы при посольстве, речь идет о нуждающемся в ремонте здании, где раньше жили сотрудники посольства.

Утром 29 апреля чиновники из варшавской мэрии вместе с полицейскими срезали замок с калитки возле школы посольства – после отказа российских дипломатов пустить их на территорию.

После инцидента посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что действия польских властей «не стали сюрпризом». Кроме того, он добавил, что подготовлены помещения на замену, чтобы продолжать занятия.

В марте 2022 года власти Польши заблокировали счета посольства и торгпредства РФ в Варшаве. Газета Rzeczpospolita сообщала, что заморожены были $1,1 млн. Польские власти также изъяли у российского посольства несколько объектов недвижимости. В ответ РФ заблокировала счета польского посольства в Москве.

Еще 1 марта 2022 года МИД Польши инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые «находятся в несанкционированном владении» Российской Федерации и «не используются в дипломатических целях».

Решение принято в связи с «диспаритетом объема имущества, принадлежащего [России] в польско-российских отношениях» и «отсутствием перспективы решения этой проблемы в обозримом будущем».

Польский суд, как говорится в сообщении МИД Польши от 1 марта 2022 года, вынес решение о передаче двух зданий в Варшаве государственному казначейству республики. Впоследствии Варшава хочет передать их украинской стороне.