«Не надо оправдываться». Подоляк раскритиковал Меркель за слова о конфликте Украины и РФ

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала не исключать возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, а также подчеркнула, что пыталась остановить противостояние «всеми средствами». Минский процесс, по ее мнению, был «разумным шагом». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ посоветовал Меркель «не оправдываться» и раскритиковал политика за многолетние газовые контракты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель за ее слова о том, что она пыталась предотвратить конфликт между Москвой и Киевом.

«Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться», — написал он в Twitter.

Политик также обвинил Меркель в том, что та поставила всю Европу в зависимость от российских энергоносителей, долгие годы получая газ по низким ценам. По мнению Подоляка, призыв экс-канцлера к мирным переговорам бессмысленен в принципе, учитывая огромные потери ВСУ и разрушенную инфраструктуру страны.

«Переговоры о чем? Снова о дешевом газе из России?» — сыронизировал советник.

«Всеми средствами»

29 апреля газета Die Zeit опубликовала большое интервью с Меркель. Бывший канцлер заявила, что пыталась всеми средствами не допустить столкновения между Россией и Украиной.

«Я использовала всё, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию», — подчеркнула она.

«Тот факт, что ничего не получилось, не говорит о том, что пытаться было неправильно. Дипломатия — это необходимость», — добавила политик.

Минский процесс, по ее мнению, был «разумным шагом», который мог бы способствовать урегулированию конфликта на востоке Украины. В то же время Киев изначально не считал Минские соглашения хорошим решением, признала Меркель. Нынешний украинский президент Владимир Зеленский тоже еще в ходе своей предвыборной кампании критиковал достигнутые договоренности.

На вопрос, что экс-канцлер думает о том, как может закончиться конфликт на Украине, ответа не последовало. Меркель отказалась что-либо комментировать, лишь указав, что предпочтителен сценарий мирных переговоров, необходимо создать соответствующие условия.

«Для меня было важно, или я всегда так старалась, чтобы мы не слишком сужали кругозор», — резюмировала она.

Невыполнимость Минска

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью журналу Spiegel, что сам остановил реализацию Минских соглашений и соблюдать их не собирался.

«Я не увидел в [Минских] договоренностях желания сохранить независимость Украине. Я понимаю их [западных стран] точку зрения: в первую очередь они хотели немного утолить аппетиты России за счет Украины», — сказал он.

С похожей риторикой выступил и бывший лидер страны Петр Порошенко, в период президентства которого и были подписаны документы.

Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, России и ОБСЕ. Они состоят из 13 пунктов, в которых закрепляется прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения и проведение ряда политических процессов. Киев обязался принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести местные выборы.