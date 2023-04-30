«Работа завершена». Байден пошутил про увольнение сторонника Трампа с Fox News

Президент США Джо Байден пошутил про увольнение с Fox News самого влиятельного сторонника Дональда Трампа на американском телевидении — ведущего Такера Карлсона. Он подчеркнул, что его работа «еще не закончена», а вот для Карлсона «работа завершена». В Пентагоне в свою очередь заявили, что рады уходу из эфира человека, «оскорбляющего наших военных каждый вечер на глазах у сотен тысяч людей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американский президент Джо Байден позволил себе шутку про недавнее увольнение известного телеведущего и сторонника республиканцев Такера Карлсона с Fox News.

«Правда в том, что нам есть чем гордиться. Мы вакцинировали нацию. Мы преобразовали экономику. Одержали немало побед на промежуточных выборах, но работа еще не закончена. Точнее, она завершена для Такера Карлсона», — сказал он во время выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Аудитория встретила шутку гробовым молчанием, но позже все-таки раздался громкий смех. Часть присутствующих все-таки выразила недовольство.

«Вы считаете это неразумным? Ох, да ладно», — обратился к последним Байден.

Ранее уволнение скандального журналиста с Fox News поддержали в Пентагоне. «Скатертью дорога», — заявили в обороном ведомстве.

«Теперь мы стали лучше без этого человека, оскорбляющего наших военных каждый вечер на глазах у сотен тысяч людей», — отметил один из чиновников.

Сам Карлсон подчеркнул, что у него не было сомнений в том, какой будет реакция Пентагона.

Байден vs Карлсон

25 апреля Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй президентский срок. Он опубликовал видеообращение, в котором отметил, что «у каждого поколения есть моменты, когда им нужно отстаивать демократию». Вице-президент Камала Харрис также сообщила, что снова готова выступить «вторым номером» Байдена.

24 апреля стало последним рабочим днем Карлсона. На следующий день после увольнения он также опубликовал видеозапись, на которой подробно прокомментировал, как его «ушли» с канала.

Видеообращение Карлсона в первый день набрало в Twitter более 62 млн просмотров — в 1,5 раза больше видео с заявлением действующего президента (42 млн).

Телеведущий в ролике заявил, что в американских медиа запрещено обсуждение ряда тем, включая гражданские свободы, демографические изменения и защита природы. В связи с цензурой дискуссии в информационном поле стали «ничего не значащими», но скоро, по его мнению, «правда восторжествует».

«Существует достаточно мест, пока вы можете слышать слова. Скоро увидимся», — сказал он.

«Это не навсегда. Наши нынешние ортодоксы не продержатся долго. Они мертвы от мозга. Никто в них не верит. Вряд ли чья-то жизнь улучшится благодаря им. Этот момент слишком нелеп по своей сути, чтобы продолжаться. И поэтому он не будет продолжаться. Люди, стоящие у руля, знают это. Поэтому они истеричны и агрессивны», — добавил Карлсон.

Увольнение и Соловьев

Карлсона уволили без какого-либо предупреждения, о разрыве рабочего контракта он узнал незадолго до эфира. Это случилось менее чем через неделю после того, как Fox News обязали выплатить более $700 млн по делу о распространении фейков о выборах. На телеканале, в том числе в шоу Карлсона, неоднократно выступали адвокаты Трампа, обвиняющие компанию DVS в том, что те подделали результаты выборов.

После новостей об увольнении Карлсону предложили работу на телеканале «Соловьёв Live». Пока никаких официальный ответов не последовало.

«Я думаю, что он пока считает, сколько будет в рублях его зарплата. Когда посчитает, я думаю, с нами свяжется, мы гарантируем ему мягкий переезд, поможем устроиться, познакомим с русской кухней», — заявил Соловьев «РИА Новости».

По мнению российского журналиста, американец будет «считать, взвешивать, думать, переживать и совещаться с адвокатами».

Карлсон пришел работать на Fox News в качестве корреспондента в 2009 году. С 2012 по 2016 год он был соведущим шоу выходного дня «Fox & Friends Weekend».