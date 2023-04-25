Телеведущего Такера Карлсона уволили с Fox News. Его уже позвали к Соловьеву

Консервативный политический обозреватель и телеведущий Такер Карлсон, сторонник Трампа и яркий критик Байдена, уходит с телеканала Fox News. По информации американских СМИ, он не знал заранее о разрыве контракта и собирался 24 апреля снова выйти в эфир. Новости об уходе Карлсона обвалили акции телекомпании на 5,4%. Об увольнении стало известно менее чем через неделю после того, как Fox News обязали выплатить более $700 млн по делу о распространении фейков о выборах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американский телеведущий Такер Карлсон покидает Fox News после 14 лет работы. Информация о его увольнении появилась на официальном сайте канала.

«Последняя программа мистера Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля», — сообщает Fox News.

Компания не раскрывает ни причин ухода Карлсона, ни того, кто стал инициатором разрыва рабочего контракта. Вместе с ведущим был также уволен исполнительный продюсер Джастин Уэллс.

Теперь программа будет называться Fox News Tonight, а вести ее первое время будут сменные ведущие, пока в конечном итоге не будет выбран постоянный.

Как сообщает Bloomberg, на новостях об увольнении одного из самых популярных лиц канала капитализация Fox News сократилась более чем на $690 млн, акции подешевели на 5,4%.

Tucker Carlson Tonight

Шоу Карлсона Tucker Carlson Tonight выходило по будням в 20.00 более пяти лет. В 2017 году передача пришла на замену популярному шоу Билла О'Рейли и быстро получила высокие рейтинги. С 2017 по 2020 год Карлсон занимал второе место по количеству зрителей на Fox News, уступая только программе Шона Хэннити, выходившей в прайм-тайм. В первом квартале этого года каждую программу в среднем смотрели 3,25 млн телезрителей, уточняет New York Times. Причем большинству зрителей было от 25 до 54 лет — возрастная прослойка, наиболее привлекательная для рекламодателей.

Последний эфир Карлсона ничем не отличался от остальных, телеведущий ел в эфире пиццу с колбасой и, очевидно, еще не знал, что ведет программу в последний раз. «Мы вернемся в понедельник. А пока проведите лучшие выходные с теми, кого любите», — традиционно завершил он передачу.

Источники NYT, знакомые с ситуацией, подтверждают, что Карлсон не знал об увольнении заранее, а был поставлен перед фактом уже в понедельник, 24 апреля.

Карлсон пришел работать на Fox News в качестве корреспондента в 2009 году. С 2012 по 2016 год он был соведущим шоу выходного дня «Fox & Friends Weekend».

Примечательно, что менее чем через час после того, как Fox News объявила об увольнении Карлсона, о своем «увольнении без предупреждения» также заявил ведущий CNN Дон Лемон, проработавший на канале 17 лет. CNN в ответ назвал его слова «неточными», пояснив, что ему «предложили возможность встретиться с руководством, но вместо этого он опубликовал пост в Twitter».

Судебные иски

Карлсона уволили менее чем через неделю после того, как материнская компания Fox News урегулировала иск Dominion Voting Systems о клевете. Dominion обвиняли Fox News в распространении фейков об избирательной кампании 2020 года. В частности, на телеканале, в том числе в шоу Карлсона, неоднократно выступали адвокаты бывшего президента Дональда Трампа, обвиняющие DVS в том, что те подделали результаты выборов. Согласно условиям мирного соглашения, телеканал выплатит поставщикам программного обеспечения и аппаратов для голосования $787,5 млн.

Кроме того, против Карлсона подала иск бывший продюсер Fox News Эбби Гроссберг. Она утверждает, что бывший коллега создал в редакции «женоненавистническую и дискриминационную культуру». В частности, Гроссберг указала, что в свой первый рабочий день обнаружила, что ее рабочее место украсили большими фотографиями спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в купальнике.

Иск был зарегистрирован в марте 2023 года.

Критика властей

Карлсон был сторонником республиканца Трампа в период его президентства, так как оба придерживаются крайне правых позиций по многим вопросам, например, таким как иммиграционная реформа или межрасовые отношения. Часто телеведущий постоянно критиковал представителей Демократической партии, а после избрания Джо Байдена главой государства обрушился с жесточайшей критикой и на него лично.

Так, в апреле 2022 года он раскритиковал решение президента выделить Украине финансовую помощь, требуя сначала проверить, как расходовались ранее выделенные средства. В ноябре он заявил, что Байден и сторонники пытаются затянуть украинский конфликт, а в марте 2023-го — что устраивают «политические чистки», подвергая Трампа судебному преследованию.

В день начала российской военной спецоперации, когда США объявили о санкциях против России, Карлсон выступил в защиту Владимира Путина, предложив телезрителям ответить на вопрос: «Почему я ненавижу Путина?».

Выступления Карлсона часто цитировались в российских СМИ — после новостей об увольнении ему уже предложили работу на телеканале Владимира Соловьева.



«Дорогой Такер! Американские СМИ потеряли последний голос разума. <…> Мы с удовольствием предложим вам работу в качестве эксперта или ведущего, если вам покажется интересным такое предложение», — говорится в посте «Соловьев.Live» в Telegram.