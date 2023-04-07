Посол Китая в России Чжан посоветовал Западу прекратить давать указания по ситуации на Украине

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что западные государства находятся не в том положении, чтобы указывать Пекину, как себя вести в контексте украинского конфликта. Он напомнил, что КНР с самого начала выступала за мирное урегулирование и предложила план политического разрешения кризиса.

Западные державы не могут указывать Китаю, как действовать в свете военного конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью газете «Известия» посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Не китайская сторона создала украинский кризис, КНР не является его стороной и не предоставляла оружие какой-либо из сторон конфликта. Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», — сказал дипломат.

Он напомнил, что КНР с самого начала конфликта предлагала различные инициативы по мирному урегулированию «путем диалога и переговоров».

По словам Чжана, Китай не имеет собственных интересов в украинском вопросе. Однако, добавил он, Пекин – не просто сторонний наблюдатель. Но при этом, подчеркнул посол, КНР «не подливает масла в огонь и не улучает момента для получения выгоды».

Он резюмировал, что Китай выступает за «призыв к миру и способствование переговорам», а также будет «неизменно стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости».

Призывы Си

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Си призвал мировое сообщество как можно скорее возобновить мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

«Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее», — заявил он.

Си указал на необходимость поиска политического решения в украинском вопросе и порекомендовал строить сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности. Он также порекомендовал придерживаться принципа нераспространения ядерного оружия в контексте украинского конфликта.

При этом китайский лидер заявил, что «чудодейственного средства для выхода из кризиса не существует». По его словам, все стороны конфликта должны создать приемлемые условия для прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров.

Он также подчеркнул, что Китай проводит независимую внешнюю политику и поддерживает право людей всего мира на собственный путь развития.

Американская газета Politico вскоре сообщила, что президенту Франции Макрону не удалось в ходе визита убедить Си Цзиньпина «призвать Россию остановиться».

Си напомнил, что «у всех сторон» есть «разумные опасения по поводу безопасности». В статье говорится, что председатель КНР «не дал ни малейшего намека на то, что он будет использовать свое влияние для окончания конфликта».

По словам французского дипломата, знакомого с ходом переговоров, во время частной встречи с лидером КНР Макрон выразил обеспокоенность Запада тем, что Пекин поставит оружие Москве.

«Президент призвал Си не осуществлять поставки в Россию, которые помогли бы ей в войне против Украины. Си сказал, что эта война — не его дело», — рассказал дипломат, анонимно описывая частную беседу двух лидеров.

Другие мнения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы Макрона «убедить» Китай в том, что тот сможет «образумить» Россию.

Песков отметил, что Пекин обладает эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг.

«В случае с Украиной ситуация пока сложная, пока она не демонстрирует перспектив для мирного регулирования. Сейчас иных путей для нас, как продолжения спецоперации, нет», — сказал представитель Владимира Путина.

При этом китайские официальные лица выражали и иные мнения. 5 апреля посол КНР в Евросоюзе Фу Цун назвал заявление о «безграничной дружбе» между Китаем и Россией риторическим приемом. Данное заявление он сделал перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Фу Цуна, «дружба без ограничений — это не что иное, как риторика».

Посол также отметил, что Китай не поддерживает российскую спецоперацию на Украине, не признает российской территорией Крым, а также другие «новые территории». Он добавил, что Пекин ко всему прочему не оказывает военную поддержку Москве.