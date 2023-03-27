«Россия продолжит противодействие». В Китае объяснили решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии

В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Этим шагом Россия надеется послать сигнал о том, что, если США и Запад продолжат вмешиваться в российско-украинский конфликт или предоставлять оружие массового уничтожения, Москва продолжит противодействие, полагают собеседники китайского издания Global Times. По их оценкам, необходимо как можно скорее создать эффективный механизм мирных переговоров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Заявление российских властей о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии является «прямым ответом на ранее принятое Великобританией решение отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном и предупреждением НАТО о ее усиливающемся вмешательстве в кризис», считают опрошенные изданием Global Times аналитики.

«В условиях, когда заявления и действия всех сторон усиливают риск ядерной конфронтации, эксперты подчеркнули, что необходимо как можно скорее создать действенный механизм мирных переговоров, а не продолжать гонку вооружений и раздувать пламя конфликта», — говорится в публикации.

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии, отметив, что «этот шаг не нарушит обещания о нераспространении ядерного оружия».

Он подчеркнул, что Россия завершит строительство хранилища в Белоруссии к 1 июля 2023 года и не передаст Минску контроль над этим оружием, передает Reuters.

«Опасная и безответственная риторика»

26 марта в НАТО раскритиковали Москву за ее «опасную и безответственную» ядерную риторику.

«НАТО проявляет бдительность, и мы внимательно следим за ситуацией. Мы не наблюдаем никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать свою собственную», — заявил представитель Североатлантического альянса.

Помощник научного сотрудника Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн полагает, что этот шаг Москвы можно рассматривать как прямой ответ на заявление Лондона о том, что он направит в Украину «спорные снаряды с обедненным ураном» — на что, по словам Путина, Россия будет «вынуждена отреагировать».

20 марта в британском Минобороны заявили, что часть боеприпасов для боевых танков Challenger 2, которые Великобритания отправляет в Украину, включает бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

«Считается, что это решение создает очень плохой прецедент, поскольку многие страны сопротивляются боеприпасам с обедненным ураном, учитывая их вред не только солдатам, но и находящимся поблизости гражданским лицам», — следует из текста.

«Не лезть в конфликт на Украине»

Более того, заявление России также является ответом на активизацию усилий НАТО во главе с США по распространению ядерного оружия, отметил военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.

«Со времен «холодной войны» США разместили ядерное оружие во многих союзных странах Европы. Когда закончилась «холодная война», на территории Европы осталось около 4 тыс. единиц тактического ядерного оружия США. Хотя с тех пор это число резко сократилось, согласно данным Центра по контролю над вооружениями и нераспространению на 2021 год, по всей Европе на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции хранится около 100 ядерных боеголовок», — отмечается в материале.

«Этим шагом Россия надеется послать сигнал о том, что, если США и Запад продолжат вмешиваться в российско-украинский конфликт или предоставлять оружие массового уничтожения, Россия продолжит противодействие», — утверждает Цуй Хэн.

Аналитики констатируют, что напряженность из-за потенциальной ядерной конфронтации растет из-за украинского кризиса, поскольку члены НАТО увеличивают поставки тяжелых вооружений в Украину.

Цуй Хэн отметил, что реакция Пентагона на заявление РФ остается осторожной — высокопоставленный представитель ведомства заявил, что нет никаких признаков того, что Москва планирует применить свое ядерное оружие.

«Мы не видим ни причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Мы по-прежнему привержены коллективной обороне альянса НАТО», — говорится в заявлении пресс-службы Минобороны США.

«Риск еще не является неуправляемым»

Позиция США показывает, что они не хотят раздражать Россию, поэтому риск еще не является неуправляемым: обе стороны по-прежнему проявляют здравомыслие в желании избежать ядерной войны, полагает Цуй Хэн. Вместе с тем он утверждает, что Соединенные Штаты якобы надеются «добиться своей цели по падению России в долгосрочной перспективе путем вмешательства в российско-украинский конфликт».

«На данный момент ключ к предотвращению ядерной войны лежит в политической рациональности лидеров как России, так и США.

Необходимо как можно скорее создать эффективный механизм для убеждения в переговорах и содействия миру, призывая обе стороны к внедрению механизмов по контролю над ядерными вооружениями», — заключил Сун Чжунпин.