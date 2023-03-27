«Опасная и недальновидная глупость». Патрушев оценил полеты бомбардировщиков у границ России

Полеты американских стратегических бомбардировщиков у границ РФ с нанесением условных ракетных ударов по целям на российской территории являются «опасной и недальновидной глупостью», указал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, «забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией». Тем не менее РФ обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, утверждает он. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал полеты американских стратегических бомбардировщиков у границ России «опасной и недальновидной глупостью». По его оценкам, безудержное стремление властей США сохранить за собой главенствующую роль в мире является источником любой эскалации напряженности в глобальном масштабе.

«У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная», — сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Патрушева, «забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией».

«На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — отметил секретарь Совбеза РФ.

Согласно новой редакции военной доктрины, «Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».

«Россия останется открытой»

В том же интервью Патрушев заявил, что «под давлением Вашингтона с российского рынка ушло много западных компаний, однако в расчете на крах нашей экономики и рост протестных настроений они серьезно ошиблись».

«Наша страна раздражает правителей США и Европы своей экономической самостоятельностью, сырьевой независимостью, научной мыслью», — утверждает Патрушев.

Он добавил, что Россия не собирается закрывать свою экономику от мира. «Она останется открытой и будет интегрирована с экономиками суверенных стран, беспокоящихся о собственном процветании, в том числе благодаря кооперации с нами», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев отметил, что Соединенные Штаты давно уже стали «чемпионами по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран». В то же время, если «США действительно решат двигаться в сторону демократии и перестанут унижать своих союзников — вассалов, мы это будем только приветствовать», заключил он.

«Задачи стратегического сдерживания»

На этом фоне источник ТАСС сообщил, что строительство береговой инфраструктуры в пункте базирования атомных подлодок «Белгород» и «Хабаровск» планируют завершить в начале 2024 года. Эти подлодки станут носителями беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной боевой частью.

По словам собеседника агентства, в формируемую дивизию в составе подводных сил Тихоокеанского флота войдут не только «Белгород» и «Хабаровск», но и другие подлодки. Как утверждает источник, новые АПЛ будут участвовать «в решении задачи стратегического сдерживания».