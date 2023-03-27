«Он жив, все в порядке». Что известно о покушении на начальника полиции Мариуполя

Покушение на начальника городского управления полиции Мариуполя было совершено в понедельник утром — неизвестные взорвали автомобиль Михаила Москвина, у него диагностировали легкую контузию. Машина взорвалась в нескольких метрах от начальника полиции, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В понедельник утром, 27 марта, в Мариуполе был взорван автомобиль начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, машина взорвалась в нескольких метрах от начальника полиции. В результате Москвин получил контузию.

«У начальника полиции после взрыва легкая контузия», — проинформировали в силовых структурах ДНР.

На месте взрыва работает оперативно-следственная группа, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун. Он добавил, что взрыв произошел около 9:30 мск.

Мариуполь расположен на юге ДНР, которая вошла в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Тогда же в состав страны вошли Луганская народная республика (ЛНР), Херсонская и Запорожская области.

В марте Мариуполь посетил президент РФ Владимир Путин. Ранее глава государства не совершал поездок в новые регионы, напоминает РБК.

Предыдущие покушения

Сотрудники правоохранительных органов и администраций в новых российских регионах часто становятся «приоритетными целями» для покушений, в том числе со стороны украинских спецслужб и партизан. В ряде случаев соответствующие атаки завершились гибелью должностных лиц.

Одним из самых громких терактов стал взрыв в кабинете генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко, произошедший 16 сентября прошлого года. Он погиб вместе со своим заместителем Екатериной Стегленко.

11 июля 2022 года сообщалось, что в Херсоне предотвратили покушение на главу региональной администрации Владимира Сальдо. Жители города обнаружили подозрительный предмет и сообщили о нем ВС РФ.

По данным СМИ, в результате самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля Сальдо, удалось обезвредить.

Позднее, в начале августа Сальдо был отравлен, в связи с чем его доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве. После лечения он вернулся к исполнению своих обязанностей.

Кроме того, в середине июня произошло покушение на начальника УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. Был взорван его автомобиль, Соболева доставили в больницу.

В Запорожской области утром 11 июля было совершено неудачное покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. По данным местной полиции, его автомобиль был обстрелян. Сообщалось, что нападавший был обнаружен силовиками и ликвидирован в ходе перестрелки.

В декабре 2022 года было совершено покушение на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка. Сообщалось, что самодельное взрывное устройство взорвали, когда он выходил из подъезда дома. В ноябре бомбу взорвали у дома заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко.