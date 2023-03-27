«Он жив, все в порядке». Что известно о покушении на начальника полиции Мариуполя

В понедельник утром, 27 марта, в Мариуполе был взорван автомобиль начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).
«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, машина взорвалась в нескольких метрах от начальника полиции. В результате Москвин получил контузию.
«У начальника полиции после взрыва легкая контузия», — проинформировали в силовых структурах ДНР.
На месте взрыва работает оперативно-следственная группа, сообщил мэр Мариуполя Олег Моргун. Он добавил, что взрыв произошел около 9:30 мск.
Мариуполь расположен на юге ДНР, которая вошла в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Тогда же в состав страны вошли Луганская народная республика (ЛНР), Херсонская и Запорожская области.
В марте Мариуполь посетил президент РФ Владимир Путин. Ранее глава государства не совершал поездок в новые регионы, напоминает РБК.
Предыдущие покушения
Сотрудники правоохранительных органов и администраций в новых российских регионах часто становятся «приоритетными целями» для покушений, в том числе со стороны украинских спецслужб и партизан. В ряде случаев соответствующие атаки завершились гибелью должностных лиц.
Одним из самых громких терактов стал взрыв в кабинете генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко, произошедший 16 сентября прошлого года. Он погиб вместе со своим заместителем Екатериной Стегленко.
11 июля 2022 года сообщалось, что в Херсоне предотвратили покушение на главу региональной администрации Владимира Сальдо. Жители города обнаружили подозрительный предмет и сообщили о нем ВС РФ.
По данным СМИ, в результате самодельное взрывное устройство, заложенное на пути следования автомобиля Сальдо, удалось обезвредить.
Позднее, в начале августа Сальдо был отравлен, в связи с чем его доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве. После лечения он вернулся к исполнению своих обязанностей.
Кроме того, в середине июня произошло покушение на начальника УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. Был взорван его автомобиль, Соболева доставили в больницу.
В Запорожской области утром 11 июля было совершено неудачное покушение на главу Мелитопольского района Андрея Сигуту. По данным местной полиции, его автомобиль был обстрелян. Сообщалось, что нападавший был обнаружен силовиками и ликвидирован в ходе перестрелки.
В декабре 2022 года было совершено покушение на заместителя главы Мелитополя Николая Волыка. Сообщалось, что самодельное взрывное устройство взорвали, когда он выходил из подъезда дома. В ноябре бомбу взорвали у дома заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко.