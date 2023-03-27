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Политика

Военная операция на Украине. День 397-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 397-й день

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Самоходная артиллерийская установка «Акация» в зоне проведения специальной военной операции

Самоходная артиллерийская установка «Акация» в зоне проведения специальной военной операции

Андрей Рубцов/ТАСС
В российском МИДе допустили обсуждение вопроса о компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков». Бойцы ВСУ прошли обучение управлению танками Challenger 2 в Великобритании. В России разработали наземный дрон «Ежик» для поражения бронированной техники. В ближайшее время в Россию может приехать глава МАГАТЭ Гросси. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:47

Банковский холдинг First Citizens покупает все депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank, сообщает корпорация страхования вкладов США (по ТАСС).

8:33

8:26

В ближайшее время может состояться новый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он также утверждает, что на данный момент Киев не готов гарантировать отсутствие обстрелов Запорожской АЭС. «По состоянию на сегодняшний день подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы ... Но им нужно просто взять на себя обязательство не стрелять по Запорожской АЭС и придерживаться этого в дальнейшем», — пояснил постпред РФ.

8:19

8:15

В Великобритании завершилось обучение украинских танкистов управлению танками Challenger 2 — ТАСС со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»
8:11

8:09

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что Москва со временем может поднять вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов системы «Северный поток».

На фоне расследования американского журналиста Сеймура Херша российская сторона распространила проект резолюции СБ ООН о независимом международном расследовании произошедшего.

«Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции», — констатировал Биричевский.

Он добавил, что Москва продолжит настаивать на проведении открытого международного расследования с обязательным участием российской стороны.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Мы продолжает следить за новостями о спецоперации на Украине. Оставайтесь с нами.

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