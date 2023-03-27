Военная операция на Украине. День 397-й

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В ближайшее время может состояться новый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он также утверждает, что на данный момент Киев не готов гарантировать отсутствие обстрелов Запорожской АЭС. «По состоянию на сегодняшний день подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы ... Но им нужно просто взять на себя обязательство не стрелять по Запорожской АЭС и придерживаться этого в дальнейшем», — пояснил постпред РФ.