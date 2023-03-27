Военная операция на Украине. День 397-й

Банковский холдинг First Citizens покупает все депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank, сообщает корпорация страхования вкладов США (по ТАСС).
В ближайшее время может состояться новый визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он также утверждает, что на данный момент Киев не готов гарантировать отсутствие обстрелов Запорожской АЭС. «По состоянию на сегодняшний день подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы ... Но им нужно просто взять на себя обязательство не стрелять по Запорожской АЭС и придерживаться этого в дальнейшем», — пояснил постпред РФ.
В Великобритании завершилось обучение украинских танкистов управлению танками Challenger 2 — ТАСС со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что Москва со временем может поднять вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов системы «Северный поток».
На фоне расследования американского журналиста Сеймура Херша российская сторона распространила проект резолюции СБ ООН о независимом международном расследовании произошедшего.
«Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции», — констатировал Биричевский.
Он добавил, что Москва продолжит настаивать на проведении открытого международного расследования с обязательным участием российской стороны.