После нападения диверсантов есть погибший и раненые. Что случилось в Брянской области

Днем 2 марта на территорию Брянской области проникли украинские диверсанты. Они напали как минимум на два населенных пункта, есть погибший и раненые, сообщили в ФСБ. Росгвардия вступила в бой с участниками ДРГ, в Кремле заявили, что их уничтожают. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым стоят «неонацисты и их хозяева». «Газета.Ru» собрала все, что известно об инциденте у российско-украинской границы.

Информация о боях в приграничных с Украиной районах Брянской области начала поступать еще в первой половине дня 2 марта. Сначала ряд Telegram-каналов сообщили об обстреле села Ломаковка в Стародубском районе, из-за чего местные жители были вынуждены прятаться в подвалах.

Позже губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа.

Глава региона рассказал, что диверсанты обстреляли мирный автомобиль, в результате чего погиб взрослый и был ранен ребенок — его госпитализировали. «Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы», — добавил Богомаз.

Также, по его словам, в другом селе Климовского района — Сушанах — украинский беспилотник сбросил взрывчатку, из-за чего загорелся жилой дом. Губернатор подтвердил и минометный обстрел Ломаковки, о котором писали СМИ — там нет пострадавших, но повреждены два строения.

Позже Богомаз уточнил, что в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля и ранен мальчик 2012 года рождения, которого доставили в Брянскую областную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

После полудня ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщал, что в Брянской области происходит боестолкновение Росгвардии с украинскими диверсантами. По этим данным, боевики проникли сразу в два села, в одном из них взяли заложников. Позже о якобы десятках заложников в Любечанах написали сразу несколько СМИ и Telegram-каналов, но эти сведения были официально опровергнуты.

Из силовых ведомств первыми официальный комментарий происходящего в Брянской области дали в ФСБ. «В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — говорилось в сообщении службы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент нападением террористов, которых сейчас уничтожают. Представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин получает информацию о происходящем в Брянской области от ФСБ, Минобороны и Росгвардии. Также глава государства в связи с ЧП отменил запланированную на 2 марта поездку в Пятигорск, где он должен был очно выступить на мероприятии по открытию Года педагога.

Песков отметил, что силовым ведомствам еще только предстоит выяснить все детали произошедшего в приграничном с Украиной регионе и установить, кто именно виноват в диверсии. При этом он не смог точно ответить, повлияет ли инцидент в Брянской области на цели и задачи специальной военной операции.

Около 15.00 мск Путин в режиме онлайн начал мероприятие по открытию Года педагога в России, во время которого прокомментировал ситуацию в Брянской области.

«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам», — заявил президент.

По его словам, именно такие люди, которые нападают на мирных жителей, движимы целью лишить Россию исторической памяти, собственной истории, традиций и языка.

«Это насилие, и сегодняшнее преступление совершают неонацисты и их хозяева. Уверен, что о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят. Никто даже не обратит на это внимание. Но ничего у них не получится, мы их дожмем», — добавил глава государства.

Инцидент прокомментировал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что не видит разницы между террористами, действовавшими в его родной республике, и украинскими неонацистами.

«Очень схожи их мерзкие приемы. В итоге по сегодняшним событиям в Брянской области убедилось в этом и все здравомыслящее человечество. Уверяю вас, Запад это не осудит, так как это очевидные западно-террористические методы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также указал, что разобраться нужно не только с участниками вылазки, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России.

«Никаких заигрываний с террористами. Не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева. Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению», — написал глава Чечни. Он также добавил, что в некоторых регионах следует ввести военное положение, но уточнил, что военному командованию страны «виднее».

Около 17:00 мск ФСБ России сообщила, что ситуация в населённых пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, и подтвердила гибель одного человека, а также огнестрельное ранение 11-летнего ребенка.

«Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идёт разминирование», — сказан в сообщении службы.