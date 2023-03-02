«Нужно откатываться назад». Что на Украине говорят об уходе ВСУ из Артемовска

Удерживать Бахмут (Артемовск) становится все сложнее, а российские силы применяют стратегию «истощения и полного уничтожения», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украинская армия несет огромные потери на этой точке фронта, но пока никаких сигналов об отступлении не было. Как рассказал один из военных, ВСУ теряют по одной-две роты за день. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что удерживать Артемовск (украинское название — Бахмут) становится крайне трудно, город может пасть, пишет газета Daily Express.

«Противник постоянно уничтожает всё, что можно использовать для защиты наших позиций», — сказал украинский лидер, добавив, что российские силы применяют стратегию «истощения и полного уничтожения».

Политик в очередной раз призвал страны Запада передать Украине современные военные самолеты.

Захват Артемовска был бы «большой символической и стратегической победой Москвы», говорится в материале Daily Express.

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский тоже признал, что ситуация близ Артемовска остается «крайне напряженной». «Несмотря на значительные потери, противник бросил наиболее подготовленные штурмовые части ЧВК «Вагнер», которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город», — отметил он.

«Каждый день теряем роту или две»

Украинский военный воюющий в Артемовске, заявил, что украинские войска при защите города теряют по одной-две роты за день, передает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

«Рота живет здесь одну ночь. В день мы теряем роту или две. Поэтому нужно организованно отступить на новые рубежи и держать там оборону», — призвал военный.

По его словам, Бахмут «уже стал каким-то идолом». «Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то... нужно подготовить позиции и немного откатываться назад», — заключил командир с позывным Мадьяр.

Другой представитель ВСУ, на опубликованном в Telegram видео управляющий разведывательным дроном, выразил надежду, что «что-то произойдет» и украинские силы смогут удержать Бахмут.

Еще один участник обороны города рассказал французским СМИ, что у украинских войск, сражающихся за Бахмут, не было достаточно солдат и боеприпасов. «Все на грани», — заявил он, сидя в подвале, где он с боевыми товарищами разбили лагерь. «Недостаток сна, холод, дождь, погода все время меняется, постоянные обстрелы, постоянные штурмы пехоты», — добавил он.

Военнослужащий также указал, что «не чувствует поддержки от нашей артиллерии».

«Если мы подавлены, если мы апатичны, мы не победим. Но мы в хорошем расположении духа», — заверил минометчик с позывным «Кай».

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский 1 марта сообщил, что наиболее подготовленные подразделения ВСУ в районе Артемовска потеряли до 70% личного состава. Он уточнял, если украинское командование будет перебрасывать в Артемовск какие-то войска, то это будут бойцы Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в среду днем заявил, что ВСУ уже перебросили в город дополнительные силы.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки.