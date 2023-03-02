«Нужно откатываться назад». Что на Украине говорят об уходе ВСУ из Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что удерживать Артемовск (украинское название — Бахмут) становится крайне трудно, город может пасть, пишет газета Daily Express.
«Противник постоянно уничтожает всё, что можно использовать для защиты наших позиций», — сказал украинский лидер, добавив, что российские силы применяют стратегию «истощения и полного уничтожения».
Политик в очередной раз призвал страны Запада передать Украине современные военные самолеты.
Захват Артемовска был бы «большой символической и стратегической победой Москвы», говорится в материале Daily Express.
Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский тоже признал, что ситуация близ Артемовска остается «крайне напряженной». «Несмотря на значительные потери, противник бросил наиболее подготовленные штурмовые части ЧВК «Вагнер», которые пытаются прорвать оборону наших войск и окружить город», — отметил он.
«Каждый день теряем роту или две»
Украинский военный воюющий в Артемовске, заявил, что украинские войска при защите города теряют по одной-две роты за день, передает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
«Рота живет здесь одну ночь. В день мы теряем роту или две. Поэтому нужно организованно отступить на новые рубежи и держать там оборону», — призвал военный.
По его словам, Бахмут «уже стал каким-то идолом». «Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то... нужно подготовить позиции и немного откатываться назад», — заключил командир с позывным Мадьяр.
Другой представитель ВСУ, на опубликованном в Telegram видео управляющий разведывательным дроном, выразил надежду, что «что-то произойдет» и украинские силы смогут удержать Бахмут.
Еще один участник обороны города рассказал французским СМИ, что у украинских войск, сражающихся за Бахмут, не было достаточно солдат и боеприпасов. «Все на грани», — заявил он, сидя в подвале, где он с боевыми товарищами разбили лагерь. «Недостаток сна, холод, дождь, погода все время меняется, постоянные обстрелы, постоянные штурмы пехоты», — добавил он.
Военнослужащий также указал, что «не чувствует поддержки от нашей артиллерии».
«Если мы подавлены, если мы апатичны, мы не победим. Но мы в хорошем расположении духа», — заверил минометчик с позывным «Кай».
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский 1 марта сообщил, что наиболее подготовленные подразделения ВСУ в районе Артемовска потеряли до 70% личного состава. Он уточнял, если украинское командование будет перебрасывать в Артемовск какие-то войска, то это будут бойцы Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в среду днем заявил, что ВСУ уже перебросили в город дополнительные силы.
Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки.