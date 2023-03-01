Военная операция на Украине. День 371-й

08:06

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думу внесены поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач — РИА Новости.

Поправки предполагают максимальное наказание до 15 лет колонии и до 5 млн рублей штрафа.