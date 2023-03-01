Военная операция на Украине. День 371-й

На Украине отменили воздушную тревогу, сирены перестали звучать менее чем через полчаса после начала — ТАСС.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, под обстрел попали центральный рынок и газопровод, есть пострадавший, сообщает администрация города — РИА Новости.
Украинские войска выпустили 30 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за февраль, один человек погиб, 11 ранены, сообщили в представительстве республики в СЦКК — РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации — РИА Новости.
Мобилизованные из Омской области артиллеристы 504-го танкового полка, которые пожаловались губернатору Александру Буркову на расформирование полка и перевод их в мотострелки, после обращения главы региона в Минобороны возвращены на службу по своей специальности, рассказал Бурков в эфире ГТРК «Иртыш» — ТАСС.
Подразделения Вооруженных сил Украины в феврале совершили 15 обстрелов территории ЛНР из тяжелых вооружений, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК — ТАСС.
Украинские войска при необходимости «стратегически отступят» из Бахмута, так как в Киеве не хотят напрасно жертвовать военнослужащими, заявил советник Владимира Зеленского Александр Роднянский — РИА Новости.
Во всех областях Украины, где ночью была воздушная тревога, объявили ее отбой. Сирены звучали в Киеве, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях — ТАСС.
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию ЛНР, применив американскую реактивную систему залпового огня HIMARS и выпустив восемь ракетных снарядов, ранены три мирных жителя, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК — ТАСС.
Киев перебросил реактивную артиллерию к западу от Бахмута в район города Часов Яр, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Новый разведывательно-ударный квадрокоптер РУД-7, предназначенный для сброса грузов с воздуха, должен начать работу в зоне военной спецоперации в апреле, сообщил ТАСС руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева Виталий Долгов.
Администрация Соединенных Штатов считает, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер — ТАСС.
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 22 раза обстреливали населенные пункты ДНР, в результате чего ранены девять мирных жителей, сообщило представительство ДНР в СЦКК — ТАСС.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думу внесены поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач — РИА Новости.
Поправки предполагают максимальное наказание до 15 лет колонии и до 5 млн рублей штрафа.
Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» заявил РИА Новости, что боевики группы разбили под Бахмутом украинское подразделение, названное в честь бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.