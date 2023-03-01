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Политика

Военная операция на Украине. День 371-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 371-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» заявил РИА Новости, что боевики группы разбили под Бахмутом (российское название Артемовск) украинское подразделение, названное в честь бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Володин сообщил, что в Думу внесены поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований, организаций и лиц. Новый разведывательно-ударный квадрокоптер РУД-7, предназначенный для сброса грузов с воздуха, должен начать работу в зоне СВО в апреле. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:35

На Украине отменили воздушную тревогу, сирены перестали звучать менее чем через полчаса после начала — ТАСС.

09:30

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, под обстрел попали центральный рынок и газопровод, есть пострадавший, сообщает администрация города — РИА Новости.

09:27

09:18

Украинские войска выпустили 30 ракет из РСЗО HIMARS по территории ЛНР за февраль, один человек погиб, 11 ранены, сообщили в представительстве республики в СЦКК — РИА Новости.

09:10

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации — РИА Новости.

09:05

ВСУ утром дважды обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра — ТАСС.

08:51

Мобилизованные из Омской области артиллеристы 504-го танкового полка, которые пожаловались губернатору Александру Буркову на расформирование полка и перевод их в мотострелки, после обращения главы региона в Минобороны возвращены на службу по своей специальности, рассказал Бурков в эфире ГТРК «Иртыш» — ТАСС.

08:40

Подразделения Вооруженных сил Украины в феврале совершили 15 обстрелов территории ЛНР из тяжелых вооружений, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК — ТАСС.

08:35

Украинские войска при необходимости «стратегически отступят» из Бахмута, так как в Киеве не хотят напрасно жертвовать военнослужащими, заявил советник Владимира Зеленского Александр Роднянский — РИА Новости.

08:31

Российские военные обстреляли позиции ВСУ из САУ «Гвоздика».

08:22

Во всех областях Украины, где ночью была воздушная тревога, объявили ее отбой. Сирены звучали в Киеве, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях — ТАСС.

08:20

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию ЛНР, применив американскую реактивную систему залпового огня HIMARS и выпустив восемь ракетных снарядов, ранены три мирных жителя, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК — ТАСС.

08:18

Киев перебросил реактивную артиллерию к западу от Бахмута в район города Часов Яр, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

08:15

Новый разведывательно-ударный квадрокоптер РУД-7, предназначенный для сброса грузов с воздуха, должен начать работу в зоне военной спецоперации в апреле, сообщил ТАСС руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева Виталий Долгов.

08:11

Администрация Соединенных Штатов считает, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер — ТАСС.

08:09

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 22 раза обстреливали населенные пункты ДНР, в результате чего ранены девять мирных жителей, сообщило представительство ДНР в СЦКК — ТАСС.

08:06

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думу внесены поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач — РИА Новости.

Поправки предполагают максимальное наказание до 15 лет колонии и до 5 млн рублей штрафа.

08:03

Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» заявил РИА Новости, что боевики группы разбили под Бахмутом украинское подразделение, названное в честь бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 371-го дня военной спецоперации России на Украине.

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