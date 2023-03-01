Финляндия идет в НАТО без Швеции. Законопроект одобрен парламентом страны

Парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО, «за» проголосовали 184 депутата, «против» — всего семеро. Если в Хельсинки все же решат не дожидаться одобрения заявки Стокгольма и вступить в альянс в одниночку, финнам предстоит получить еще согласие двух членов альянса — Венгрии и Турции. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление скандинавских стран в альянс продолжает оставаться его «главным приоритетом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Парламент Финляндии проголосовал за законопроект о присоединении страны к НАТО. Официальный сайт законодательного органа транслировал заседание.

За вступление в альянс проголосовали 184 депутата, «против» — 7 парламентариев. Для одобрения законопроекта требовалось простое большинство голосов.

В ближайшее время президент Финляндии Саули Ниинистё должен утвердить проект закона, после чего он будет ратифицирован.

Голосование о вступлении в НАТО должно было быть проведено 28 февраля, но его пришлось перенести из-за предложений депутатов внести значимые корректировки.

Кто был против

Ранее три депутата финского парламента Маркус Мустаярви, Йоханнес Юрттиахо и Ано Туртиайнен на слушаниях по ратификации заявки о вступлении в альянс предложили отклонить проект соглашения.

Мустаярви, в частности, выступил против размещения в стране ядерного оружия и организации постоянных баз НАТО, а также использования финской территории «для враждебных целей».

Парламентарий выразил уверенность, что, если подобное произойдет, Финляндия окажется на передовой линии ядерного нападения.

Руководитель Министерства обороны Швеции Пол Йонсон в свою очередь предупредил, что вступление Финляндии в альянс может отразиться на оборонном взаимодействии Стокгольма и Хельсинки. Идеальным вариантом он назвал одновременное вступление стран в НАТО. Кроме того, присоединение Финляндии к НАТО «в некоторой степени осложнило бы» оборону Финляндии со стороны альянса, так как Швеция пока не стала частью оборонного планирования, подчеркнули в военном ведомстве.

«Должны это все учитывать»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выступил за пересмотр военно-политической стратегии по отношению к Финляндии после сегодняшнего решения парламента.

«С учетом принятия такого решения мы должны пересмотреть все наши заключенные ранее договора с Финляндией с целью максимального ужесточения <…> Мы должны пересмотреть наши визовые отношения и поменять свою военно-политическую стратегию относительно своего соседа, который вступает в альянс, объявивший нас стратегическим врагом. Мы должны это все учитывать», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, Москва должна ужесточить контроль за предприятиями, если таковые еще продолжают работу непосредственно у российско-финской границы.

«Самый быстрый процесс»

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление скандинавских стран в альянс продолжает быть его «главным приоритетом». «Настало время ратифицировать и полностью приветствовать как Финляндию, так и Швецию в качестве членов», — подчеркнул он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Хельсинки.

Столтенберг назвал «немыслимым» сценарий, при котором для Финляндии или Швеции возникла какая-либо военная угроза, а НАТО никак бы не отреагировала на ситуацию.

Столтенберг признал, что у Финляндии и Швеции был «самый быстрый процесс вступления в НАТО в современной истории», сообщает телерадиокомпания Yle.

Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО в мае прошлого года, но процесс их вступления был заблокирован Турцией. В Анкаре пообещали одобрить заявки, если Хельсинки и Стокгольм объявят террористическими курдские организации и выдадут предполагаемых террористов.

21 января праворадикальный политик Расмус Палудан публично сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Он также раскритиковал турецкого президента Тайипа Эрдогана и показал карикатуру на пророка Мухаммеда. После этого Эрдоган заявил, что данный инцидент и прочие «антитурецкие акции» не дают Швеции надежду на одобрение ее заявки в НАТО.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в конце января заявил, что Турция не даст добро на вступление Швеции или Финляндии в НАТО, пока требования Анкары не удовлетворят. По его словам, сейчас финскую заявку турки готовы одобрить в большей мере, чем шведскую.

На данный момент 28 из 30 союзников ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Помимо Турции, решение пока не приняли и власти Венгрии. По словам Столтенберга, венгерский парламент дал понять, что в течение нескольких дней данный вопрос будет вынесен на обсуждение.