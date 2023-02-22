«Россиянам нет равных, когда они вместе». Главное из выступления Путина в «Лужниках»

В среду президент РФ Владимир Путин посетил митинг-концерт в «Лужниках» и выступил там с речью. Он отметил, что участники спецоперации на Украине сражаются мужественно, героически и храбро. Российский лидер поздравил всех собравшихся с наступающим праздником — Днем защитника Отечества. В числе артистов, выступивших на концерте, были Ольга Кормухина, Александр Скляр, Shaman, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Дюжев, Аким Абачев и др. В «Лужниках», в частности, исполнили знаменитую песню Виктора Цоя «Группа крови», а также рэп-песню по мотивам «Катюши». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин приехал в среду, 22 февраля, в «Лужники», где состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Мероприятие было посвящено участникам специальной военной операции РФ на Украине, передает ТАСС.

«Дорогие друзья, добрый день! Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы сказал, мистическое и святое.

По большому счету, Родина и семья в нашем сердце — это одно и то же. Есть люди — они рядом со мной стоят слева, справа — есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть: семью и Родину», — отметил глава государства.

«И сегодня в рамках специальной военной операции мы собрались здесь на праздничное мероприятие, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство — прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые стоят здесь рядом с нами.

Они сражаются мужественно, героически, храбро», — сказал российский лидер.

«Сегодня их поддерживает вся страна, а значит, каждый, кто это делает, — в известной степени тоже защитник Отечества. Это и медработники, которые помогают нашим бойцам вставать на ноги; врачи, и медсестры и нянечки, это, конечно же, и работники оборонного сектора, транспортного сектора и вы все вместе, кто пришли сегодня поддержать наших бойцов.

Поздравляю с наступающим праздником — Днем защитника Отечества!» — заключил Путин.

В сегодняшнем мероприятии в «Лужниках» приняли участие активисты молодежных и патриотических организаций. Концерт открыл актер Владимир Машков. Он рассказал о войнах, в которых участвовала Россия с XVII века.

«Мы настойчиво напоминаем миру: не воюйте с русскими!» — сказал он.

В числе артистов, выступивших на концерте, были Ольга Кормухина, Александр Скляр, Shaman, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Дюжев, Аким Абачев и др.

В «Лужниках», в частности, исполнили знаменитую песню Виктора Цоя «Группа крови», а также рэп-песню по мотивам «Катюши» — ее написал участник СВО, командир разведывательного взвода Николай Романенко:

«И я не знаю, Катя, что будет дальше.

Я знаю, что мы победим однозначно.

И я не побоюсь по локоть руки в кровь запачкать,

Это война, и не мы ее начали.

Но мы закончим.

Когда? Еще не точно», — говорится в тексте композиции.

Кроме того, Наталья Качура и Виктория Дайнеко исполнили песню Марии Пироговой — депутата парламента ДНР, погибшей в результате обстрела. Композиция называется «Мой город». По словам ведущих, Пирогова попала под удар в тот момент, когда ехала в студию для записи этой песни. Утверждается, что слова для композиции написала мать Пироговой, передает «Новая газета. Европа».

История праздника

День защитника Отечества — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистане. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года — в соответствии с постановлением о четвертой годовщине создания Красной армии.

С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась как День Красной армии, с 1946 года — День Советской армии, с 1949 по 1992 годы — День Советской армии и Военно-морского флота.

23 февраля являлся рабочим днем для всех советских граждан, за исключением военнослужащих. После распада Советского Союза праздник отмечается в России как День защитника Отечества и является днем воинской славы России, а также отмечается в ряде других стран СНГ. День защитника Отечества — праздник мужчин и женщин, которые имеют или имели отношение к защите Отечества.