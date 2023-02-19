«Взаимовыгодные отношения с великим северным соседом». Почему Абхазия не хочет в состав РФ

Некоторые абхазские общественные деятели и организации выступили против вхождения республики в состав Российской Федерации. В их совместном заявлении отмечается, что формат действующих отношений с Россией «полностью устраивает все стороны и не нуждается в каких бы то ни было изменениях». Уточняется, что в последние дни в СМИ и в публикациях официальных лиц появились сообщения о возможном изменении статуса республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ряд общественных организаций Абхазии в воскресенье, 19 февраля, выступил против вхождения республики в состав РФ. Отмечается, что соответствующее заявление было сделано «в связи с распространяемыми в последние дни через СМИ и в публикациях официальных лиц сообщений о возможном изменении статуса республики», передает ТАСС.

Как подчеркивается в тексте, формат действующих отношений с Россией «полностью устраивает все стороны и не нуждается в каких бы то ни было изменениях».

«Считаем, что формат действующих отношений с признавшими нас странами, в первую очередь с РФ, полностью устраивает все стороны и не нуждается в каких бы то ни было изменениях.

Все спекуляции на тему о вождении Абхазии в состав РФ, в том числе высказывания некоторых официальных лиц считаем безответственными и наносящими вред нашим взаимоотношениям.

Независимый статус нашего государства определен в Конституции и не может быть предметом обсуждения», — говорится в заявлении.

«Отношения с великим северным соседом»

По словам общественников, «30 лет назад была одержана военная победа над противником, единственная задача которого была раз и навсегда отбить у абхазов желание быть свободными и строить свое суверенное государство».

«Нелегко пришлось и в послевоенные годы. Тотальная блокада, санкции в отношении абхазской продукции и курортов, прекращение железнодорожного и авиасообщения, регулярные попытки военного реванша, но мы выстояли и продемонстрировали всему миру свою решимость жить в свободной независимой стране.

Эта решимость в полной мере остается с нами и сейчас», — указали авторы.

Они добавили, что в Сухуме с благодарностью восприняли решение РФ и ряда других стран признать Абхазию независимым государством. «И на протяжении 15 лет республика выстраивает взаимовыгодные отношения с великим северным соседом, подписано более 90 договоров и соглашений в экономической, военно-политической и гуманитарной сферах.

Россия оказывает Абхазии финансовую помощь, открыла свои рынки для абхазской продукции. Абхазия, в свою очередь, предоставила РФ возможность разместить на своей территории военные базы для обеспечения общей безопасности, радушно принимает российских туристов на своих морских и горных курортах», — поясняется в документе.

«Абхазия выполняла функции своеобразного буфера»

В тексте также подчеркивается, что «ни разу за годы взаимного признания, в том числе в периоды обострения международных отношений, у Абхазии и РФ не было ни малейшего повода для взаимных претензий, без нарушений выполнялись практически все договорные обязательства».

«Более того, и до установления с Россией дипломатических отношений Абхазия де-факто выполняла функции своеобразного буфера, не допуская к южным границам РФ как экстремистские элементы, так и военную инфраструктуру недружественных ей военных альянсов.

Тем не менее, как у любого независимого государства, у Абхазии есть своя внутри- и внешнеполитическая повестка, которую наша страна намерена выполнять самостоятельно.

Это прежде всего развитие внутренних государственных, финансовых и гражданских институтов, а также сотрудничество с многочисленной диаспорой по ряду направлений, в том числе дальнейшему признанию нашего суверенитета», — заключили общественники.

«Всестороннее развитие союзнических отношений»

Отметим, 13 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва придает особое значение безопасности Абхазии и Южной Осетии и настроена на укрепление взаимодействия с республиками. По ее словам, «российская сторона добивается от Грузии обязывающих договоренностей о неприменении силы против этих стран».

«Большая часть населения Абхазии и Южной Осетии имеет российское гражданство и поддерживает курс на углубление союзничества с Россией.

Придаем особое значение обеспечению безопасности Абхазии и Южной Осетии. На их территории функционируют российские военные базы, осуществляется совместная охрана госграниц в целях недопущения возможных провокаций извне, что актуально в новых геополитических реалиях.

Добиваемся от Грузии обязывающих договоренностей о неприменении силы против этих стран», — указала она.

Захарова добавила, что Россия развивает торговые отношения с республиками и ведет совместную деятельность в других сферах, в том числе в области образования. «Нацелены на продолжение курса на всестороннее развитие союзнических отношений с молодыми республиками Закавказья», — заключила представитель МИД России.

В марте 2022 года президент Абхазии Аслан Бжания развеял спекуляции на тему вхождения республики в состав РФ. Он отметил, что его страна будет строить отношения с «братской союзнической Россией» на основе заключенного в 2014 году договора.

Согласно этому документу, Сухум и Москва проводят скоординированную внешнюю политику, создают общее пространство в оборонной и социально-экономической сфере и условия для участия Абхазии в интеграционных процессах на пространстве бывшего СССР.

В августе Бжания заявил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству Белоруссии и России.

Добавим, что в конце марта — начале апреля прошлого года сообщалось о возможности проведения референдума по вопросу вхождения Южной Осетии в состав РФ. В администрации президента республики тогда утверждали, что на подготовку плебисцита «потребуется еще несколько месяцев». С тех пор эта тема официально не поднималась.

Как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года обострился грузино-осетинский конфликт, который привел к военным действиям с участием России.

25 августа Совет Федерации и Госдума приняли обращения к Дмитрию Медведеву, занимавшему на тот момент пост президента РФ, с предложением признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

26 августа Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

15 сентября президенты России и Южной Осетии подписали в Москве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 17 сентября аналогичный документ российский лидер подписал с главой Абхазии.

Позднее независимость Абхазии и Южной Осетии признали власти Никарагуа, Венесуэлы, Республики Науру и Сирии.