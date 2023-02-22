Военная операция на Украине. День 364-й

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Кремль не будет публиковать стенограмму переговоров лидеров России, Украины, Франции и Германии, которые проходили в «нормандском формате» при подготовке «Минска-2». Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подчеркивается, что обсуждение проходило за закрытыми дверями.

«Мы практически никогда этого не делаем и не будем делать и сейчас», — сказал он.

Представитель Кремля выразил мнение, что Владимир Путин, в отличие от других участников «нормандского формата», делал все для реализации Минских соглашений.