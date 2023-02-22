Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 364-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 364-й день

close
100%
Боевая работа расчетов РСЗО «Град» в зоне проведения СВО

Боевая работа расчетов РСЗО «Град» в зоне проведения СВО

Станислав Красильников/ТАСС
Представитель США в ООН заявил, что обвинения в причастности Вашингтона к подрывам «Северных потоков» — это «полная ложь». Кремль не станет публиковать стенограмму переговоров лидеров «нормандской четверки», которые прошли за закрытыми дверями при подготовке «Минска-2». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:45

8:41

Венгрия не согласна с предложением Польши и стран Балтии упростить введение санкций против членов семей и окружения предпринимателей из России, пишет Politico.

Издание утверждает, что Будапешт в ходе обсуждения 10-го пакета санкций настаивал на исключении четырех человек из уже существующего списка.

8:31

8:14

Кремль не будет публиковать стенограмму переговоров лидеров России, Украины, Франции и Германии, которые проходили в «нормандском формате» при подготовке «Минска-2». Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подчеркивается, что обсуждение проходило за закрытыми дверями.

«Мы практически никогда этого не делаем и не будем делать и сейчас», — сказал он.

Представитель Кремля выразил мнение, что Владимир Путин, в отличие от других участников «нормандского формата», делал все для реализации Минских соглашений.

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости
8:05

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 364-го дня спецоперации на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Нападение на Россию, свобода, любовь и диктаторы. С чем Байден обратился к россиянам
Байден заявил, что западные страны не собираются нападать на Россию
«Навеянный ветром» налог». Как добровольный платеж для бизнеса стал обязательным
Глава РСПП Шохин: бизнес и власти согласовали обязательный разовый платеж в бюджет
«Синтез СССР и последних десятилетий». Россия отказывается от Болонской системы
Путин призвал вернуться в России к традиционному сроку обучения в вузах от четырех до шести лет
Экстренные службы: число погибших при пожаре в отеле в центре Москвы возросло до семи
NYT: Китай решил сохранять дистанцию с РФ ради налаживания отношений с Европой
Президент Польши Дуда: Украина самостоятельно не сможет защититься от России
РИА Новости: «Адмирал Горшков» с «Цирконами» прибыл в Ричардс-Бэй на учения с ЮАР и КНР
Новости и материалы
Жена Петросяна пожаловалась на состояние здоровья
Володин призвал США отказаться от ультиматумов России
В США мужчина год держал взаперти возлюбленную
Взломавшая Hogwarts Legacy хакерша оказалась русской
Комментатор Орлов назвал причины провала «Зенита» в матче с иранским «Сепаханом»
Жена Игоря Николаева не подтвердила слухи о разводе с артистом
Мэр Мариуполя заявил, что система ПВО работала ночью в городе
В Нижнем Новгороде младенец выжил после массового отравления угарным газом
Жительница Южно-Сахалинска украла розовую детскую сумочку, забытую на скамейке
МИД Японии: Госдеп США опубликовал старую версию заявления министров G7
Экс-игрок «Локомотива» Чорлука признался, что был напуган после первого прилета в Москву
Невестка Владимира Кузьмина потеряла ребенка при родах
«АвтоВАЗ» может повысить стоимость автомобилей Lada с 1 марта 2023 года
В Казани 13-летний подросток угнал машину у подруги матери и устроил ДТП
Цветоводы призвали провести антидемпинговое расследование из-за ввоза в Россию дешевых цветов
В Новосибирске женщина напала на ребенка во дворе дома и едва не задушила из-за детской шалости
Марочко сообщил, что ВСУ используют промзону Артемовска для укрытия военных
Григорий Лепс признался, что ему стыдно за расставание с женой
Все новости
Тест: зачем и когда мужчины носили корсеты и завивали кудри?
Узнайте всю правду о мужской моде
Часы за 1,5 миллиона и поездка на Мальдивы: что дарят звездам на 23 февраля и 8 марта
Марк Тишман, Милана Тюльпанова, Родион Газманов и другие звезды о самых дорогих подарках на 23 февраля и 8 марта
«На что готов пойти Китай ради мира?» WSJ о перспективах визита Си Цзиньпина в Россию
WSJ: глава Китая Си Цзиньпин приедет весной в Россию для встречи с Путиным
«Без оглядки на Вашингтон». Зачем России новые ядерные испытания
Военный эксперт Ходаренок объяснил, где и как Россия может возобновить ядерные испытания
Китайский мирный план для России и Украины. С чем Ван И прилетел в Москву
Китайский дипломат Ван И задал Боррелю вопрос — в чем разница в поставках оружия Украине и России
Россия приостанавливает участие в договоре о ядерных ракетах. Что это значит
Президент Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ-3
Байден в Киеве. Первые кадры
Судно Seamark переломилось пополам в Черном море. На борту было 11 россиян
При крушении сухогруза Seamark около Новороссийска погиб один человек
Крошка сын к отцу пришел: какой получилась драма «Сын» с Хью Джекманом и Лорой Дерн
Рецензия на пронзительную драму «Сын» с Хью Джекманом и Лорой Дерн
«Вашингтон должен вывести свое вооружение с Украины»: МИД РФ вызвал посла США
МИД России выразил протест послу Трейси из-за вовлеченности США в конфликт на Украине
Рим может поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия
Corriere della Sera: Италия готовит седьмой пакет военной помощи Украине
«Могут быть созданы ударные группировки». В Минске оценили угрозы со стороны НАТО и Киева
Минобороны Белоруссии оценило обстановку как кризисную из-за «прямых угроз» для страны
«Надо ставить более скромные цели». В Киеве опасаются сокращения помощи из Вашингтона
Politico: на Украине опасаются, что власти США заставят Киев заключить «сделку» с Москвой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть