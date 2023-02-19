«Никогда не смиримся с указаниями США». В Пекине отреагировали на давление Вашингтона

Российско-китайские отношения находятся в рамках суверенитета двух независимых государств, указал глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава американской дипломатии ранее заявил, что Китай в последние годы поддерживал Россию «на уровне риторики и политики». По его словам, США опасаются возможной передачи России от КНР «летальной помощи». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Китайские власти никогда не смирятся с попытками Соединенных Штатов угрожать российско-китайским отношениям — с таким заявлением выступил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И.

«Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения», — сказал он в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене, состоявшейся накануне.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества основываются на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон.

Они находятся в рамках суверенитета двух независимых государств», — отметил Ван И.

Блинкен ранее заявил, что Китай в последние годы поддерживал Россию «на уровне риторики и политики». По его словам, США опасаются возможной передачи России от КНР «летальной помощи». Поставки могут включать военную форму «или даже бронежилеты», утверждает в свою очередь телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Им хотелось бы в первую очередь разгромить Россию»

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон, излагая свой подход к конфликту на Украине, заявил, что Париж «никогда не выступал и не станет выступать за разгром РФ».

«Я не думаю, как некоторые, что надо добиться полного разгрома России, атаковать ее на собственной территории.

Им хотелось бы в первую очередь разгромить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции», — подчеркнул он в интервью Le Journal du Dimanche.

За то, чтобы разгромить Россию, выступают страны Восточной Европы, входящие в НАТО и ЕС — как отмечает издание, лидеры этих государств «не оценили формулу Макрона о том, что «нельзя унижать Россию». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее утверждал, что в случае победы РФ на Украине «вся Европа потерпит поражение».

По словам Макрона, «необходимо, чтобы украинское наступление пошатнуло российский фронт и заставило Москву вернуться за стол переговоров».

При этом, как полагает французский лидер, «ни одной из сторон не удастся добиться полной победы».

«Тем более, что, по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, т.к. никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий», — говорится в публикации.

Президент Франции выступил против затягивания противостояния, указав на угрозу «бесконечного конфликта, где главными проигравшими окажутся европейцы».

Макрон добавил, что считает необходимым продолжение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нельзя давать шанса Путину»

Напомним, 17 февраля в своем выступлении в рамках Мюнхенской международной конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускориться в вопросах поставок оружия и оказания военной поддержки Киеву.

Украинский лидер отметил, что ВСУ могут «отклонить российские удары» и «защитить граждан от российских ракет». Он также заявил, что Украина сможет вернуть контроль над утраченными территориями.

«Можем ли мы освободить нашу землю? Тому есть 1 891 доказательство — именно столько сел и городов мы смогли освободить от российской оккупации», — сказал Зеленский.

По его словам, «нельзя давать шанса Путину», поскольку президент РФ сейчас якобы «пытается выиграть время для своей агрессии».