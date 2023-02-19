Военная операция на Украине. День 361-й

Минфин США пообещал и дальше работать над ослаблением экономики России и видит одну из своих главных задач в препятствовании обходу санкций.
Госсекретарь США Блинкен пригрозил последствиями Китаю, если Пекин будет оказывать материальную помощь России в специальной военной операции на Украине.
Белый дом пытается оправдать свои собственные действия по разжиганию кризиса на Украине утверждениями о приписываемых России преступлениях против человечности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Франция никогда не хотела разгрома России и никогда не поддержит такую позицию, в отличие от ряда восточноевропейских стран, заявил Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ.
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен разочаловалась отказом Швейцарии передавать российские активы Украине.
В среду правительство Швейцарии подтвердило, что такая передача незаконна.
Президент Чехии Петр Павел на полях Мюнхенской конференции по безопасности предостерег Запад от поддержки сценариев, способных привести к развалу России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил главе украинского МИДа Дмитрию Кулебе о готовящихся Вашингтоном очередных пакетах помощи Киеву в военной и экономический сферах.
Поставки истребителей F-16 могут помочь Украине, считает главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи — Politico.