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Политика

Военная операция на Украине. День 361-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 361-й день

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РИА Новости
Президент Франции Эммануэдь Макрон заявил, что никогда не станет поддерживать сценарий разгрома России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разочаровалась решением Швейцарии передавать замороженные российские активы Киеву. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал очередной пакет помощи Украине. Главнокомандующий НАТО в Европе считает, что поставки истребителей F-16 помогут Украине. В ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ ранен ребенок. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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8.30

Минфин США пообещал и дальше работать над ослаблением экономики России и видит одну из своих главных задач в препятствовании обходу санкций.

8.15

Российские военные из «Солнцепека» обстреляли опорный пункт ВСУ.

8.08

Госсекретарь США Блинкен пригрозил последствиями Китаю, если Пекин будет оказывать материальную помощь России в специальной военной операции на Украине.

8.07

8.06

Белый дом пытается оправдать свои собственные действия по разжиганию кризиса на Украине утверждениями о приписываемых России преступлениях против человечности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

8.05

Франция никогда не хотела разгрома России и никогда не поддержит такую позицию, в отличие от ряда восточноевропейских стран, заявил Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ.

8.04

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен разочаловалась отказом Швейцарии передавать российские активы Украине.

В среду правительство Швейцарии подтвердило, что такая передача незаконна.

8.03

Президент Чехии Петр Павел на полях Мюнхенской конференции по безопасности предостерег Запад от поддержки сценариев, способных привести к развалу России.

8.02

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил главе украинского МИДа Дмитрию Кулебе о готовящихся Вашингтоном очередных пакетах помощи Киеву в военной и экономический сферах.

8.01

Поставки истребителей F-16 могут помочь Украине, считает главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи — Politico.

8.00

В результате вчерашних обстрелов ДНР со стороны украинских войск был ранен ребенок 2010 года рождения. Об этом сообщили власти республики.

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