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Политика

«Все же потребуется месяца два». Южная Осетия готовится войти в состав России

Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ завершится в мае-июне

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Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале

Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале

Алексей Ковалев/РИА «Новости»
На подготовку к референдуму о вхождении Южной Осетии в состав России потребуется еще несколько месяцев, заявили в администрации президента республики. Сам Анатолий Бибилов признал, что лично не обсуждал с Владимиром Путиным планируемый плебисцит, но переговоры идут «на разных уровнях». По словам политика, «надо быть самоубийцей», чтобы вернуться в состав Грузии, «какие бы прелести они ни обещали».

В администрации президента Южной Осетии Анатолия Бибилова заявили, что подготовку к референдуму по вопросу вхождения в состав России завершат в мае-июне. Когда пройдет сам референдум, пока не сообщается.

«Ну, ориентировочно на подготовку все же потребуется месяца два», — сказал в беседе с РИА «Новости» начальник информационно-аналитического управления администрации Юрий Вазагов.

По его словам, для того, чтобы организовать процесс волеизъявления, необходимо провести сбор подписей, а затем передать проект указа в Верховный суд для рассмотрения. Информационную кампанию можно начинать после проведения этих процедур.

«Возможно, ориентировочно назывались определенные сроки, май-июнь. Я думаю, что, возможно, в эти сроки подготовка будет завершена», — заключил Вазагов.

«Никогда не была в Грузии»

Как рассказал в интервью ТАСС президент Бибилов, вопрос проведения референдума пока не обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. «Сказать, что непосредственно разговаривал с Владимиром Владимировичем [Путиным], — конечно, нет», — отметил политик.

Он добавил, что консультации ведутся «на разных уровнях». «Сейчас называть фамилии или должности незачем», — заявил лидер республики.

Бибилов подчеркнул, что в Цхинвале «видят реакцию» РФ и уверены, что Москва разделяет их позицию — референдум, в первую очередь, решит проблему разделенного народа и обеспечит долгосрочную безопасность Южной Осетии.

По словам политика, республика «никогда не была частью Грузии». «Я имею в виду, ментально, скажем так. Даже если посмотреть, есть Северная Осетия и Южная. Если вникнуть, то Южная Осетия находится на севере Грузии, а Северная Осетия — на юге России. Даже исходя из этого мы прекрасно понимаем, что чисто географически по названию Южная Осетия не входила в состав Грузии, это была южная часть Осетии, причем меньшая часть Осетии», — уточнил президент.

Он также отметил, что в 1930-е годы «вся интеллигенция хотела вернуться в состав РСФСР», а в 50-х даже появилось студенческое движение, выступавшее за возвращение в состав российской союзной республики.

Бибилов уверен, что народу Южной Осетии «надо быть самоубийцей», чтобы войти обратно в состав Грузии. «Какие бы прелести они ни обещали, какое бы развитие туризма или еще что-то они ни предлагали, это невозможно. Жить как соседи мы готовы, но жить там — не то чтобы не готовы, мы этого не хотим», — резюмировал он.

Еще одна попытка

Южная Осетия провозгласила независимость в мае 1992 года. Тогда же был проведен первый референдум: 99,89% жителей проголосовали за вхождение в состав России. Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии после вооруженного конфликта с Грузией, в августе 2008-го. Тбилиси по-прежнему отказывается признавать независимость своих бывших автономий.

В 2017 году (тоже незадолго до президентских выборов) Южная Осетия уже сообщала о планах провести новый референдум по вопросу вступления в состав РФ, но голосование отложили.

О том, что республика вновь будет инициировать такой плебисцит, Бибилов сообщил 30 марта. Участники голосования должны будут ответить на вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». По словам президента республики, в случае присоединения к РФ республика надеется объединиться с Северной Осетией.

10 апреля в Южной Осетии пройдут президентские выборы. Президент избирается сроком на пять лет.

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