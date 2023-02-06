Эксперты в Госдуме придумают наказание для россиян, покинувших страну и осудивших государство

В Госдуме формируется экспертная группа, которая займется оценкой предложений о мерах наказания уехавших из страны граждан, которые выступают против России, сообщили «Известия». По информации издания, группу возглавит председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Создание экспертной группы

О создании новой экспертной группы в Госдуме, которая будет изучать меры против уехавших из России и дискредитирующих ее граждан, «Известиям» рассказала будущая глава группы, председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская.

По ее словам, к экспертной работе привлекут не только депутатов, но и «представителей всех ведомств, относящихся и к гуманитарной сфере, и к силовой».

«Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме. После этого следующее совещание будет с представителями творческого сообщества, творческих союзов. Речь не идет о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать», — пояснила парламентарий.

По ее словам, от депутатов из разных комитетов поступило несколько предложений о том, как наказать уехавших граждан, которые выступили против России. Среди предложенных мер — конфискация имущества, лишение званий, а также запрет на распространение контента в русском сегменте интернета.

Ожидается, что первое заседание экспертной группы состоится уже 15 или 16 февраля. По мнению Ямпольской, для того, чтобы выявить подходящие инициативы, будет достаточно двух заседаний.

Законодатель добавила, что самые эффективные предложения экспертная группа направит председателю Госдумы Вячеславу Володину. Если он поддержит какие-либо из предложенных мер, то парламентарии подготовят соответствующие законопроекты.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в беседе с изданием поддержал идею работы над ограничениями для уехавших сограждан. Он отметил, что они не должны отменять право любого человека выехать из страны или жить и работать дистанционно из-за границы. Однако, по его мнению, в нынешнем законодательстве «есть дыры» и «перекосы», которые позволяют покинувшим Россию деятелям культуры через доверенных лиц продавать свою недвижимость, а вырученные средства направлять на нужды армии другой страны, и «все им сходит с рук».

Председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что поправки о конфискации имущества уехавших сейчас нельзя поддержать юридически, но комитет готов рассматривать такие инициативы.

Предложенные меры

29 декабря в беседе с РИА Новости сенатор Сергей Цеков предложил конфисковать имущество уехавших граждан.

«Всем этим Ургантам и Моргенштернам (признан в РФ иностранным агентом), хотя я бы не хотел называть имен. Всем тем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников СВО. Независимо от того, звезды это или айтишники», — заявил Цеков.

В тот же день глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале назвал идею Цекова «антиконституционной» и «нереализуемой». По его мнению, «у ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все».

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в Telegram-канале принять закон «для негодяев», в соответствии с которым статьи Уголовного кодекса будут дополнены «пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб».

Его возмутило, что некоторые граждане, покинувшие страну, позволяют себе «оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров».

«Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом. Согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил», — полагает парламентарий.

По его мнению, «существующих мер реагирования недостаточно». Из-за этого, считает он, «уехавшие негодяи живут безбедно» за счет родины. В частности, находясь за границей, они «сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары» и «чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Володина в интервью изданию Life. Представитель Кремля призвал четко определить, что именно можно считать преступлением.

«Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», — пояснил Песков.

Он также считает, что властям страны необходимо сделать все, чтобы уехавшие граждане, которые не выступали против родины, вернулись в Россию.