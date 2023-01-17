«Это важно для экономики страны». Турчак хочет вернуть в Россию уехавших граждан

Ситуация на российско-грузинской границе в сентябре 2022 года

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что необходимо как можно скорее вернуть в Россию покинувших страну граждан. При этом он считает, что тем, кто делал заявления против родины и ее Вооруженных сил, приезжать обратно не стоит.

Не без исключений

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак заявил журналистам, что одна из задач властей – сделать так, чтобы покинувшие Россию граждане вернулись на родину.

«Наша задача — максимально те, кто уехал, чтобы как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких», — сказал он.

При этом Турчак считает, что приехать могут все, «за исключением» тех, кто «позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооруженных сил».

13 января аналогичное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью изданию Life.ru он сказал, что властям страны необходимо предпринять шаги, чтобы покинувшим страну гражданам захотелось вернуться обратно.

«Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане и они должны оставаться нашими гражданами. Мы должны делать так, чтобы даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться», — считает Песков.

Представитель Кремля отметил, что люди могли уехать по разным причинам, поэтому России нужно бороться за тех граждан, которые «не скатились на стезю вражеского отношения к РФ».

Комментируя инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина конфисковать имущество граждан, которые уехали и оскорбляют родину и ее войска, Песков назвал ее «очень сложной».

«Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки», — считает пресс-секретарь главы государства.

28 декабря заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, назвал недовольных проведением военной спецоперацией на Украине уехавших россиян «предателями, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели».

«Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда», — написал Медведев.

При этом он допустил, что «возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния», либо «через амнистию или помилование».

«Хотя лучше бы им не возвращаться», — заключил зампред Совбеза.

Борьба за возвращение IT-специалистов

С прошлого года Минцифры стремится вернуть в Россию программистов. 11 ноября 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил ТАСС, что министерство формулирует условия программы возвращения в РФ специалистов в области IT.

«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий», — пояснил министр, уточнив, что необходимо дать понять IT-специалистам, что «им нечего бояться» в России.

28 декабря прошлого года Шадаев сказал, что создание сайтов с вакансиями в сфере IТ может поспособствовать удержанию в России IТ-специалистов и возвращению их в страну. Он также сообщил о «положительном тренде» — на вакансии в России откликаются все больше людей, которые вынужденно находятся за рубежом.

«В рамках работы по списку специальностей по частичной мобилизации мы поняли, что есть ряд специальностей технических, по которым надо ставить вопрос об их включении дополнительном в наше постановление правительства (об отсрочке от армии – «Газета.Ru»). Будем это делать», — пообещал он.

11 января «Коммерсант» сообщил, что Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возращению уехавших из России IT-специалистов. По данным издания, в качестве «пряников» обсуждается гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию, а в качестве «кнута» — повышение НДФЛ. Журналисты отметили, что участники рынка считают наиболее важной мерой закрепление брони, которая декларируется с весны 2022 года, но все еще не оформлена.