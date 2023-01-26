«По факту Украины не существует». Медведчук поделился деталями своего обмена и порассуждал о будущем Украины

Виктор Медведчук дал интервью RT, в котором рассказал, что, находясь под арестом в Киеве, до последнего момента сомневался в возможности обмена. Он также заявил, что «сегодня по факту Украины не существует», поэтому нужно думать не о будущем страны, а о будущем украинцев. Медведчук объявил о создании политического движения, которое должно объединить украинцев, несогласных с политикой президента Владимира Зеленского.

Бывший депутат Верховной рады из запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал в интервью российскому изданию RT о деталях своего обмена после задержания Службой безопасности Украины.

По его словам, он узнал о происходящем за сутки и до конца сомневался, что обмен состоится. Медведчук рассказал, что 21 сентября 2022 года его сначала доставили на самолете в Польшу.

Он отметил, что его сопровождали сотрудники украинских спецслужб, которые «постоянно вели какие-то переговоры».

«Я отчетливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолетом в Анкару, где я уже вышел, увидел российский самолет и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место», — поделился политик.

Медведчук назвал время после задержания «самым тяжелым в жизни». «За то, что этот обмен состоялся, я искренне благодарен руководству Российской Федерации», — сказал Медведчук.

Обмен пленными произошел в ночь на 22 сентября 2022 года. В Минобороны России заявляли, что в рамках обмена Москве выдали 55 пленных, в том числе Медведчука, а Украине — 215, в том числе 108 бойцов батальона «Азов» (организация запрещена в России).

О военных действиях на Украине

Рассуждая о ситуации на Украине, Медведчук выразил мнение, что «сегодня по факту Украины не существует», поэтому вопрос нужно ставить не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев. Он утверждает, что Украина не отвечает статусу независимой, демократической, правовой и социальной державы, а экономика страны разрушена.

«Экономика уничтожена. Падение ВВП сегодня составляет более 30%», — сказал он и добавил, что падение производственного уровня на Украине составляет 70%, а безработица — 35%.

По оценке ООН, экономика Украины в 2022 году сократилась более чем на 30% из-за масштабного разрушения инфраструктуры, нарушения производственной и торговой деятельности, значительного сокращения рабочей силы и масштабного перемещения граждан страны из-за продолжающихся военных действий.

Медведчук также прокомментировал идею создать новое политическое движение, высказанную им в интервью газете «Известия» неделю назад. По его словам, оно должно будет «выкристаллизовать», «объединить общими идеями» и общим представительством не согласных с «действиями Зеленского».

«Он сегодня представляет Украину и говорит, что украинский народ объединился в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это не так», — заявил Медведчук.

По его словам, на Украине есть люди, которые не согласны с политикой президента страны. «Необходимо, чтобы и в России, и на Украине, и на Западе услышали голос другой Украины», — считает он.

Медведчук также утверждает, что военные действия на Украине идут «не за Украину, а за интересы Запада», а из страны сделали «плацдарм для противостояния с Россией».

О планах

Медведчука также спросили, какой у него статус после обмена и прибытия в Россию.

«Ну, статус у меня очень интересный. У меня статус был гражданина Украины, и он остается. И даже паспорт гражданина Украины у меня есть — внутренний», — ответил он.

10 января президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение о лишении Виктора Медведчука украинского гражданства. Глава государства указал, что народный избранник нес службу «не украинскому народу».

«Он лишил гражданства меня на основании того, что есть подозрения, что у меня российское гражданство. У меня никогда не было российского гражданства. И в этом не было необходимости, потому что я украинский политик, им был, есть сегодня», — заявил в интервью Медведчук.

Он также утверждает, что Зеленский «поставил цель уничтожение меня как оппозиционного политика и борьбу со мной до конца», поскольку продолжаются расследования и судебные заседания по уголовным делам в отношении Медведчука на Украине.

Медведчук заявил, что у него есть дальнейшие планы, и он о них объявит, когда придет время и будет реальность их реализации. При этом он сказал, что не рассматривает для себя никакие должности.

Уголовные дела

На Украине против лидера ОПЗЖ возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье о госизмене, по которой ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. С 13 мая 2021 года он был под домашним арестом, а в феврале 2022-го покинул свой дом в Киеве. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, а 12 апреля его задержали сотрудники СБУ и решением суда арестовали без возможности выйти под залог.

14 апреля суд арестовал 154 объекта имущества, которым владели Медведчук и его супруга. Это 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест, яхта и доли в уставных капиталах в 25 фирмах и предприятиях.

Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. После обмена политик проживает в России. На Украине его лишили гражданства и депутатского мандата.

«Если народные избранники избирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли на Украину, то и наши действия будут соответствующими», — заявлял Зеленский.

Прокуратура Украины отказалась снимать с Медведчука обвинения в госизмене, несмотря на лишение его гражданства, поскольку «на момент совершения инкриминируемых деяний» он был гражданином Украины.

В СМИ Медведчука называют «кумом Путина». В 2004 году президент России стал крестным отцом дочери украинского политика. В 2017 году Медведчук был участником переговоров по обмену пленными между Киевом и Донецком. В 2018 году Медведчук возглавил партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», а в 2021 году президент Украины ввел против него санкции – в связи с уголовным делом о поставках угля из ЛНР в Россию.