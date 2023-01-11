Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лишил своим указом украинского гражданства политика Виктора Медведчука. Долларовый миллионер и нардеп Медведчук был ранее арестован СБУ, а после – передан российской стороне в рамках обмена пленными. «Газета.Ru» вспоминает карьеру украинского политика.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что лишил своим указом гражданства Украины четверых политиков. Об этом говорится в видеообращении в Telegram-канале Зеленского.

«Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли на Украину, то и наши действия будут соответствующими», — написал он.

Гражданства Украины лишены Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Тарас Козак и Ренат Кузьмин. Все четверо – народные депутаты Верховной рады IX созыва, избранного в 2019 году, всех обвиняли в связях с российскими властями и госизмене. После начала боевых действий 24 февраля все они покинули территорию Украины.

Обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук 21 февраля сбежал из-под домашнего ареста, 12 апреля был задержан СБУ. 14 апреля суд арестовал 154 объекта имущества, которым владели Медведчук и его супруга. Это 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 парковочных мест, яхта и доли в уставных капиталах в 25 фирмах и предприятиях.

21 сентября Медведчука и 55 российских военных обменяли на 215 украинских военнослужащих, среди которых были бойцы и командиры нацполка «Азов» (организация запрещена в России).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу обмена украинского политика на украинских военных. После обмена Медведчук отправился в РФ.

Виктор Медведчук родился в 1954 году в Красноярском крае, его отец был сослан в Сибирь за участие в украинском националистическом движении. В 1960-х Медведчуки вернулись на Украину. Окончив вуз, Виктор стал адвокатом, среди его подзащитных были украинские диссиденты. «В советские годы я был адвокатом, а не следователем. Хотя, кстати, очень стать хотел следователем», — говорил сам Медведчук. Его критиковали за безразличное отношение к подзащитным.

В политику Медведчук пришел в 1993 году, став членом «Партии прав человека». В 1998 году возглавил Социал-демократическую партию Украины. В 1999 году на выборах президента страны возглавлял предвыборный штаб будущего главы государства – Леонида Кучмы. В 2002 году стал главой украинской администрации президента.

В 2004 году Медведчук стал «кумом Путина» — президент РФ стал крестным отцом дочери украинского политика.

В 2017 году Виктор Медведчук был участником переговоров по обмену пленными между Киевом и Донецком. Бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко говорил, что Медведчук «де-факто – представитель Путина».

В 2018 году Медведчук стал главой партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», а в 2021 году Зеленский ввел против него санкции – в связи с расследованием о поставках угля из ЛНР в Россию.

Кроме того, в 1990-х Медведчук начал и свою бизнес-карьеру. Но в списке богатейших людей Украины оказался лишь в 2021 году с $620 млн – у него были активы в энергетическом комплексе, металлургии, недвижимости и СМИ.