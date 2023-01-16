«Его выдумки — госизмена». Почему украинские депутаты захотели избавиться от Арестовича

Депутаты Верховной рады решили отправить в отставку советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, сообщил парламентарий Алексей Гончаренко. По его словам, сбор подписей за эту инициативу уже идет, офис президента должен уволить внештатного советника и официально опровергнуть его «фантазии на военную тематику». Поводом стало заявление Арестовича 14 января, что причиной обрушения пролета многоэтажки в Днепре, унесшем уже 40 жизней, стала работа украинских систем ПВО.

В Верховной раде начался сбор подписей за отставку советника президента Украины Алексея Арестовича. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника офиса президента», — написал парламентарий.

По его словам, чтобы выполнить требование депутатов, украинские власти должны выполнить три условия. В соответствии с первым из них Арестович должен уйти с занимаемого поста. Второе условие — офис президента Владимира Зеленского должен сделать заявление, что «фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции Банковой» (улицы Киева, где расположена администрация главы государства).

«Также было направлено депутатское обращение к главе СБУ. Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО соответствуют критериям государственной измены», — озвучил Гончаренко третье требование.

Депутат также призвал соотечественников во время вооруженного конфликта «быть бдительными, а не как Арестович».

К посту в Telegram прикреплены фотографии обращения к врио главы СБУ Василию Малюку. В документе депутат указывает, что заявления советника президента о том, что инцидент в Днепре 14 января произошел в результате работы украинских систем ПВО, расходятся с официальной позицией вооруженных сил страны и «используются пропагандистскими изданиями РФ для информационно-психологической войны».

Известно, что Арестович занимает пост внештатного советника офиса Зеленского. В мае 2022 года он заявлял, что работает на этой должности на общественных началах, однако у него есть свой кабинет. Эту информацию подтверждал и Михаил Подоляк — советник руководителя офиса президента Андрея Ермака. В то же время правовой статус Арестовича не до конца понятен. В августе 2022 года украинское издание правого толка «Тыждень» направляло запрос в офис Зеленского, ответ показал, что Арестовича нет в списке 46 штатных и внештатных советников.

Как сообщало Минобороны РФ, в минувшую субботу российская армия совершила массовый удар по центрам управления ВСУ и обеспечивающим украинскую армию объектам энергетики. Прилеты фиксировались в нескольких областях. Украинские СМИ заявили, что в результате обстрела одна из ракет упала на жилую девятиэтажку в Днепре (бывший Днепропетровск) и взорвалась. У дома полностью обрушилась одна из секций, в которой проживали 200 человек. По последним данным, погибли 40 человек, больше 70 получили ранения, еще десять человек числятся пропавшими без вести.

После обрушения дома Арестович в прямом эфире заявил, что на дом упала российская ракета, которую сбили украинские системы ПВО над жилыми кварталами города. При этом он отметил, что в инциденте никто не будет обвинять Украину.

«Все прекрасно понимают — не было бы российского удара, не было бы трагедии — вне зависимости от конкретного механизма ее наступления», — сказал советник президента.

После этих заявлений на Арестовича обрушилась критика со стороны многих украинских политиков. Мэр Днепра Борис Филатов назвал советника президента «помойным ртом» и «самовлюбленным скотом». Филатов пообещал обратиться в СБУ и контрразведку в связи с высказываниями Арестовича.

ВСУ выступили с заявлением, противоречащим словам советника президента. Официальный спикер украинской армии Юрий Маляр сообщал, что на дом в Днепре упала российская сверхзвуковая ракета Х-22, которую не могут перехватывать силы ПВО Украины.

После этого Арестович опубликовал в Telegram пост с извинениями, что ввел в заблуждение соотечественников. Он заявил, что пересказал версию о ПВО, которая сбила российскую ракету, со слов знакомого военного, который был очевидцем произошедшего. Однако позже советник удалил этот пост, а затем сообщил, что «отзывает извинения». Свои оговорки он объяснил тем, что «радикально устал», засыпал на ходу, когда говорил про случившееся в Днепре и призывал не «валиться в истерику» в связи с этим. Информацию о том, что ракета упала на дом в результате работы ПВО, он назвал версией, которую еще нужно проверить.

На момент публикации материала Арестович никак не отреагировал на требование Гончаренко уйти в отставку. Последний пост в его Telegram-канале был опубликован утром 16 января.

В то же время днем в понедельник YouTube-канал «Ходят слухи» опубликовал интервью с советником офиса Зеленского, в котором тот заявил, что киевские власти ведут себя «как идиоты». Причиной такой оценки стали действия властей в отношении Украинской православной церкви. С середины ноября 2022 году СБУ проводит обыски в храмах и епархиях УПЦ по всей стране, задерживает священнослужителей и предъявляет им обвинения в государственной измене и подрывной деятельности.