«Список погибших растет с каждым часом». Что известно о попадании ракеты в многоэтажку в Днепре

На девятиэтажный жилой дом в Днепре упала ракета, которую пытались сбить, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. В результате обрушился подъезд, погибли по меньшей мере 20 человек. Пострадали еще 73 жильца дома, около 40 человек остаются пропавшими без вести. 14 января в большинстве областей Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове и других городах.

Подъезд жилого девятиэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск) обрушился 14 января из-за падения на него сбитой ракеты, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Ее (ракету — прим. «Газета.Ru») сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — сказал он.

Заявление Арестовича вызвало гнев некоторых украинских политиков. В частности, мэр Днепра Борис Филатов призвал Службу безопасности Украины и контрразведку отреагировать на слова советника офиса президента, назвав его «самовлюбленным скотом». В ВСУ заявили, что у украинской армии нет средств, способных сбивать такие ракеты. По словам спикера ВСУ Юрия Игната, речь идет о ракете Х-22.

Арестович отреагировал на критику в свой адрес новым комментарием. В своем Telegram-канале он выразил уверенность, что никто не обвинит Украину в попадании ракеты в жилой дом, как раньше никто не обвинил Киев в падении украинской ракеты в Польше.

«Все прекрасно понимают — не было бы российского удара, не было бы трагедии — вне зависимости от конкретного механизма ее наступления», — считает Арестович.

Советник офиса президента напомнил также, что украинцев должна заботить победа над Россией, а не возможная негативная реакция российских СМИ на его слова.

Последствия попадания ракеты

Согласно заявлениям украинской стороны, перекрытия подъезда девятиэтажки из-за попадания ракеты. Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил утром 15 января, что в результате трагедии погибли 20 человек. Ранения получили 73 человека, включая 14 детей. Еще около 40 человек остаются пропавшими без вести.

По словам мэра Днепра, из-за обстрела без электричества остался один из районов города.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии.

«Удалось спасти десятки людей — раненых и травмированных. Им оказывается помощь. Среди них дети, самой маленькой девочке три года. Разбор завалов еще продолжается и продлится всю ночь. Сколько всего людей под завалами, пока неизвестно. К сожалению, список погибших растет с каждым часом», — рассказал Зеленский в обращении к гражданам.

Президент поблагодарил украинских военнослужащих, которым удалось сбить более 20 ракет.

По словам заместителя главы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко, в разрушенном подъезде было 72 квартиры, где проживало до 200 человек, из которых около 50 — дети. Всего в доме проживали порядка 1,7 тыс. жителей.

В Днепре объявили трехдневный траур по погибшим.

Воздушная тревога по всей стране

Вооруженные силы России 14 января наносили ракетные удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре, в том числе в Днепре. Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что в рамках военной операции гражданские объекты Украины не могут быть целью ударов.

По всей украинской территории несколько раз за день объявлялась воздушная тревога. Издания «Страна.ua» и УНИАН писали, что в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, а также Львовской и Винницкой областях были слышны взрывы.

В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в пяти регионах страны и на подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщал украинский министр энергетики Герман Галущенко. Аварийные отключения электричества вводились в большинстве регионов страны.

Российские военные наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре более трех месяцев — с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на действия Украины, в том числе на подрыв Крымского моста. Кремль обвинил в организации взрыва украинские спецслужбы. В Киеве отрицают свою причастность к этому.

Из-за массированных обстрелов власти украинских регионов неоднократно сообщали о проблемах с тепло-, водо- и электроснабжением. Президент страны Владимир Зеленский в середине декабря сообщил об уничтожении половины энергоинфраструктуры Украины. Чтобы справиться в последствиями, власти Украины приостановили экспорт электроэнергии и запретили экспорт дров, а также ввели по всей стране ограничения на пользование электричеством.