«Знакомый слышал два взрыва». Что случилось в Днепре

Число погибших в результате падения ракеты на жилой дом в Днепре выросло уже до 40 человек. Еще 10 остаются пропавшими без вести, более 70 пострадали. Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что российские войска не стреляют по жилым домам. И напомнил, что в Киеве говорили о разрушении многоэтажки в Днепре в результате работы ПВО. Тем временем, советник украинского президента Алексей Арестович, первый озвучивший эту причину трагедии, отказался от своих слов. Сейчас он заявляет, что сбитая ПВО российская ракета — лишь одна из версий случившегося, а его «оговорки» вызваны усталостью. За это в украинских пабликах Арестовича уже успели окрестить «агентом Кремля».

Российские войска не атакуют жилые дома на территории Украины. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал попадание ракеты в многоэтажку в Днепре (бывший Днепропетровск) 14 января.

«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным», — пояснил представитель Кремля.

Он отметил, что некоторые представители киевского руководства уже сами подтверждали версию, что падение ракеты и частичное разрушение жилого дома было результатом работы украинских систем противовоздушной обороны.

14 января, как сообщало Минобороны, российская армия нанесла массированный удар по системам управления ВСУ и объектам энергетической инфраструктуры Украины. Воздушная тревога объявлялась в десятке регионов, в том числе в Днепропетровской области.

Одна из ракет упала на девятиэтажку на улице Набережная Победы. В результате полностью обрушилась секция дома, в которой проживали 200 человек, среди которых 50 детей. Сначала губернатор Днепропетровского области Валентин Резниченко сообщал о 20 погибших, 73 пострадавших и 40 людях, находящихся под завалами. По последним данным, трагедия унесла жизни 40 человек, 10 остаются пропавшими без вести. На месте происшествия местные жители устроили стихийный мемориал.

Одним из первых киевских спикеров, отреагировавших на разрушение дома в Днепре стал советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Он сообщил, что инцидент произошел после того, как украинские системы ПВО сбили российскую ракету, которая упала на многоэтажку и взорвалась. При этом Арестович заявил, что «никто не обвинит Украину», как это было с упавшей в Польше ракетой в сентябре.

«Все прекрасно понимают — не было бы российского удара, не было бы трагедии — вне зависимости от конкретного механизма ее наступления», — писал советник Владимира Зеленского.

Эти слова вызвали критику многих украинских политиков. В частности, мэр Днепра Борис Филатов назвал Арестовича «помойным ртом» и «самовлюбленным скотом».

Официальный представитель украинской армии Юрий Игнат сообщил, что на дом упала российская сверхзвуковая ракета Х-22, и у ВСУ нет средств, способных сбивать подобные снаряды. Однако летом 2022 года военно-воздушные силы страны сообщали, что перехватывали ракеты Х-22.

После этого Арестович написал пост в Telegram с извинениями. Он рассказал, что информацию о перехвате российской ракеты над Днепром передал со слов знакомого «бывшего ПВОшника», который якобы слышал два взрыва.

Однако позже этот пост был удален. Вместо него появился скриншот новости на сайте одного из украинских изданий от 15 января, из заголовка которой следует, что прошлые сообщения о перехвате ракет Х-22 были ложными.

Затем советник президента сообщил, что «отозвал извинения». По его словам, разрушение дома в Днепре в результате падения сбитой российской ракеты является лишь версией, а его слова по этому поводу — предположением. Свои оговорки Арестович объяснил «радикальной усталостью».

Сообщения Арестовича прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. «После «сбития», а потом «не сбития» украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. Нет уж, не выйдет. Он — лицо киевского режима. Зеленский — нос, а Арестович — лицо», — написала она в Telegram.

Вечером 15 января в украинских и российских пабликах стали распространяться два видео, снятых из домов в Днепре, расположенных по соседству с разрушенным. На одном из них видна вспышка в воздухе, озарившая многоэтажки, а затем падение ракеты на здание и поднимающиеся клубы дыма. На втором показаны два очага возгорания: один на месте разрушенного подъезда в многоэтажке, другой — в нескольких десятках метрах на проезжей части за пределами двора.

Ряд изданий и Telegram-каналов выдвигали версию, что эти записи подтверждают теорию о работе ПВО над Днепром — второй пожар на проезжей части якобы был вызван именно обломками украинской противоракеты.