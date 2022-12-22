«Всегда хочется чего-то большего». Путин рассказал о планах России в новом году

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-подхода после заседания Госсовета. Глава государства рассказал о ситуации в экономике, пригрозил «пощелкать» американские ЗРК Patriot и подвел итоги 2022 года, сообщив, что огласит послание Федеральному собранию уже в следующем году. Сообщил Путин и о планах на Новый год. «Газета.Ru» собрала ключевые заявления российского президента.

Владимир Путин заявил, что Россия прошла 2022 год «уверенно», и государство выполнит поставленные на 2023 год задачи. Кроме того, как сообщает ТАСС, президент назвал специальную военную операцию на Украине вынужденным шагом.

«Всегда хочется большего. В целом Россия прошла год уверенно, нет озабоченностей, что нынешняя ситуация не позволит решить задачи следующего года. Все, что связано с СВО – вынужденная мера», – сказал Путин.

Он добавил, что «у него нет никаких сомнений», что все цели будут достигнуты.

«Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Вооруженные силы РФ в ходе СВО «действуют достойно, добиваются того, что нужно стране». С военными, по его словам, он встречается ежедневно, и среди них «много тех, кто проявляет героизм» и послужит примером для будущих поколений россиян.

Он также указал, что ВС РФ «пожгли» практически всю советскую бронетехнику, которую Запад поставлял Киеву.

«Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», — приводит слова Путина агентство.

О переговорах

Владимир Путин заявил журналистам, что итог любого военного конфликта – мирные переговоры. При этом Москва, в отличие от Киева, от дипломатии не отказывается, добавил он.

«Все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры», — сказал главнокомандующий ВС РФ.

Президент добавил, что к украинским властям должно прийти «осознание необходимости» переговоров с РФ.

«Рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда не отказывались», — приводит его слова ТАСС.

Он также нашел странным то обстоятельство, что власти Украины «сами запретили себе переговоры с Россией».

Президент прокомментировал намерение США отправить на Украину зенитные комплексы Patriot. По словам Путина, это «устаревшие системы, хуже С-300, «противоядие» к ним найдется». Он считает, что поставки данных ЗРК приведут только к затягиванию военного конфликта.

«Говорят, могут «Пэтриотов» туда [на Украину] сейчас поставить. Хорошо, пусть ставят. Мы пощелкаем и «Пэтриоты». Там тогда нужно будет что-то вместо «Пэтриотов» ставить, нужно будет разрабатывать новые системы. Это сложный длительный процесс. Все не так просто», — сказал глава Российской Федерации.

«Наша цель — не раскручивать маховик конфликта, а, наоборот, закончить эту войну», — добавил Владимир Путин. Он также указал, что «интенсификация боевых действий может приводить к неоправданным потерям», но Минобороны РФ «докладывает общественности о том, что происходит».

О влиянии США

На пресс-подходе президент Путин также заявил, что Соединенные Штаты давно участвуют в различных процессах на постсоветском пространстве.

«Вы сейчас сказали, можно ли говорить о большей вовлеченности США в конфликт на Украине. Позвольте пошутить: я бы предложил посмотреть на эту проблему «ширше и глыбже». В чем конкретно и почему. Потому что США давно этим занимаются, они давно вовлечены в процессы, происходившие на советском и постсоветском пространстве. Еще в советские времена целые институты работали по Украине», — заявил он в ответ на вопрос одного из журналистов.

По словам Путина, противники России «всегда мечтали о разделении русского мира», руководствуясь древним принципом.

«Это тонкий очень вопрос — единство русского мира. «Разделяй и властвуй» — еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому и наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались: пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить», — напомнил президент РФ.

США после развала Советского Союза смогли разобщить русских и украинцев, указал Путин. Поэтому «в этом смысле» РФ потерпела «известное фиаско».

«С помощью того, что фактически после развала [Советского] Союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов, и вот помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщенность все увеличивалась и увеличивалась. Как я уже однажды сказал, сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили. В этом смысле они добились результата, безусловно», — добавил президент.

Путин выразил мнение, что в 2014 году была развернута война «против части народа Украины, считающего себя частью русского мира».

«Нельзя ни в коем случае идти против воли народа. Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным, и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, которая ощущает себя в другой ипостаси, считает себя частью русского народа и русского мира, считает, что они часть этой культуры, этого языка, этой истории и традиций», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также признал, что власти РФ «просто водили за нос», хотя Москва «терпела и надеялась» на Минские соглашения.

Ответственность за начало СВО президент РФ возложил на США. «Они подводили нас к этому, в этом смысле можно сказать, что они добились своего результата. Но и у нас уже не было никакого другого выбора, кроме тех действий, которые были начаты в конце февраля текущего года», — заявил Путин.

Он также сообщил, что цель российских властей — «прежде всего, защитить людей, повторяю еще раз, которые ощущают себя частью нашего народа, нашей культуры». По его словам, никто, кроме России, не хочет «объединения и усиления русского народа».

Об экономике

Президент РФ сообщил, что ситуация в экономике страны устойчива.

«Рынок труда устойчив, финансы государственные устойчивы. Здесь тоже нет никаких настораживающих моментов. Все это результат не того, что с неба упало, а результат работы правительства, региональных команд, бизнеса и общего настроения в обществе…» — сказал Путин.

«Катастрофы» в экономике России глава РФ не увидел — по его словам, снижение экономики РФ составило 2,5% против предполагаемых 25%. Приоритет 2023 года — «развитие инфраструктуры страны».

Инфляция в РФ по итогам 2022 года составит чуть более 12%, считает президент. «Это, я думаю, гораздо лучше, чем во многих других странах, в том числе в странах [большой] «двадцатки». Нехорошо, что есть инфляция, но хорошо, что она меньше, чем в других странах», — выразил мнение Путин.

Наконец, по его словам, дефицит федерального бюджета РФ к 2025 году должен снизиться до 0,8% ВВП.

Руководство страны не будет «допускать разбрасывания денег налево и направо», и намерено сохранять макроэкономическую стабильность, сказал он.

Еще одной экономической задачей Путин назвал повышение доходов граждан страны. «Мы конечно должны решить главный вопрос — нам нужно повышать уровень реальной заработной платы граждан. Это совершенно очевидно. <...> Мы в состоянии сделать шаг и в этом направлении», — заявил политик.

О послании Федсобранию

Послание Федеральному собранию президент РФ намерен огласить в начале 2023 года, сообщил Владимир Путин. В этом году мероприятие не состоялось по причине «высокой динамики событий».

Он также напомнил, что в 2017 календарном году также переносили послание к Федсобранию.

«Вопрос в чем? Вопрос в том, что динамика событий очень большая, ситуация развивается очень-очень динамично. Поэтому сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время», — сказал он.

Конкретной даты послания к Федеральному собранию Путин не назвал, но пообещал сделать это в новом году. При этом «сам смысл» послания, по его словам, был отражен в остальных его выступлениях.

«Я в тех или иных форматах уже говорил о ключевых вещах, потом опять собрать и повторяться не очень хочется», — добавил Путин. Он также разъяснил, что для «основательного и фундаментального» вида послания нужен дополнительный анализ событий и планов исполнительной власти. Предыдущее послание президента парламенту страны Путин оглашал весной 2021 года.

О взрывах на «Северном потоке»

По словам Путина, «Северные потоки» взорвал тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины. Он также заявил, что у России один раз была возможность посмотреть на места взрывов, но расследования полноценного нет — «никто не ведет».

«Удивительно, но факт», — отметил Путин.

Вместе с тем российский лидер обратил внимание, что все признали теракт на «Северных потоках». «Но, удивительно, это акт международного, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии», — продолжил президент.

По его словам, «ясно, что это было сделано при поддержке государств». Каких именно — он не конкретизировал.

О планах на Новый год

Президент РФ Владимир Путин заявил, что встретит Новый год в кругу близких и будет смотреть по телевизору свое новогоднее обращение.

«Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди. Посмотрю выступление президента, поздравление», — сказал он.