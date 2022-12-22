Генштаб подвел итоги: сколько оружия получила Украина и сколько уничтожила Россия

Начальник Генштаба российских войск Валерий Герасимов выступил перед иностранными военными атташе. Генерал армии рассказал о предпосылках и начале специальной операции на Украине, привел множество цифр о потерях ВСУ и поставках им вооружений странами Запада. «Газета.Ru» собрала главные высказывания Герасимова.

О начале СВО

Специальная военная операция на Украине с самого начала носила ожесточенный характер. Об этом на брифинге перед военными атташе иностранных государств заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Надо отметить, что боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер», — сказал Герасимов.

По его словам, СВО началась с ударов высокоточным оружием большой дальности по украинской авиации, средствам ПВО, пунктам управления, складам и арсеналам. После этого российские войска перешли в наступление.

О методах Киева

«Хочу отметить, что в ходе боевых действий Киев применяет террористические методы борьбы, такие как: использование мирных жителей в качестве «живого щита», блокирование выхода мирных граждан из городов по организованным российской стороной гуманитарным коридорам, применение артиллерии по мирным жителям в целях их запугивания, пытки военнопленных, обстрелы городов запрещенными фосфорными боеприпасами и их минирование противопехотными минами типа «лепесток», — сообщил генерал.

Он также отметил многократные покушения на журналистов и представителей администраций в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Герасимов рассказал о «ядерном терроризме», которым Киев занимается с лета этого года, обстреливая Запорожскую АЭС и окрестности.

«Практически ежедневно осуществляются систематические обстрелы ее территории. И только благодаря грамотным и эффективным действиям подразделений наших Вооруженных сил по прикрытию АЭС удается сохранять в безопасности данный ядерный объект», — подчеркнул военачальник.

О поставках оружия Киеву

Несмотря на то, что западные страны активно помогают ВСУ вооружениями и технологиями, российская армия планомерно продолжает выполнять задачи СВО, сообщил начальник Генштаба ВС РФ.

В общей сложности НАТО и его партнеры передали Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ, не менее 800 бронеавтомобилей, 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тысяч противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК и не менее пяти тысяч беспилотников разных типов.

«В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки», — рассказал Герасимов.

Об эффективности авиации, дронов и «Кинжалов»

Российская авиация работает в режиме «высочайшего напряжения», ежедневно осуществляя по 150 боевых вылетов. С начала СВО военные летчики уничтожили более 11 000 единиц вооружения и техники ВСУ, уточнил Герасимов.

«Для ведения разведывательно-ударных действий активно применяются беспилотные летательные аппараты. С их помощью вскрыто около восьми тысяч и уничтожено свыше 600 объектов», — привел статистику генерал.

Начальник Генштаба также напомнил, что во время СВО гиперзвуковое оружие было впервые использовано в ходе боевых действий. В частности, речь идет о комплексах «Кинжал».

«Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — сообщил Герасимов.

О ситуации на линии фронта

Линия боевого соприкосновения в зоне СВО сейчас растянулась на 815 км. После наращивания боевых возможностей группировок войск за счет частичной мобилизации и поступления новых наступательных средств обстановка на линии фронта стабилизирована, сообщил начальник Генштаба.

«Группировки войск Вооруженных Сил России активизировали боевые действия, наносят противнику невосполнимый ущерб в живой силе и технике. Ими взято под контроль в пять раз больше территории Украины, чем раньше занимали Луганская и Донецкая народные республики», — заявил Герасимов.

О контроле над вооружениями

Генерал считает, что Запад фактически развалил существовавшую мировую систему контроля над вооружениями. А оставшиеся ее элементы не работают, как должны.

«В настоящее время из всего набора инструментов контроля над вооружениями сохранился только Договор о СНВ. Однако после ковидных ограничений не все механизмы этого соглашения действуют так, как это было задумано. К проблемам добавились и санкционные ограничения, бездумно введенные европейскими странами на любые контакты по военной линии», — объяснил военачальник.

Он подчеркнул, что создаваемый для обороны НАТО сейчас стал фактически инструментом защиты интересов США в ущерб безопасности европейских государств. А вступление в альянс Финляндии и Швеции только повышают напряженность и снижают уровень безопасности именно на линии соприкосновения Россия – НАТО.