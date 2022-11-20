«НАТО — не угроза для России»: в Пентагоне заверили, что не вступят в конфликт на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не представляет угрозы России и не будет втянута в конфликт на Украине. В то же время он заверил Киев в безусловной поддержке и пообещал продолжить помогать «в оборонительной борьбе». Украину ждет «суровая зима», а Москва в это время якобы может выступить с «угрозами ядерным оружием». По мнению Ллойда, итоги этого конфликта «помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Шеф Пентагона Ллойд Остин выступил 19 ноября на ежегодном Форуме по безопасности в канадском Галифаксе. В своей речи он оценил развитию ситуации вокруг Украины и подчеркнул, что НАТО не ищет конфликта с Россией. Глава Пентагона также отметил, что исход конфликта Киева и Москвы будет одним из определяющих факторов в сфере безопасности в мире в XXI веке.

«Дамы и господа, НАТО — это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы для России. Не стоит заблуждаться: мы не будем втянуты в избранную Путиным войну», — сказал Остин.

В то же время альянс продолжит помогать Украине «в ее оборонительной борьбе», заверил он.

«Но мы будем поддерживать Украину. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, продолжим укреплять коллективную оборону НАТО и сдерживание», — сказал Остин.

Одновременно с этим усилия Москвы заручиться в конфликте поддержкой других стран, например Ирана и КНДР, создают новые вызовы безопасности для стран Запада. «Россия обратилась к Ирану и Северной Корее с просьбой о содействии, включая использование иранских беспилотников», — указал министр.

Исход конфликта на Украине Остин считает одним из факторов, которые определят ситуацию в сфере безопасности в XXI веке. «Итоги [конфликта] на Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии», — заключил он.

Ядерное оружие

По мнению Остина, из-за спецоперации резко повышается уровень риска распространения ядерного оружия в мире. Главы авторитарных государств «наблюдают за происходящей [СВО на Украине] и вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту», подчеркнул он.

«Это может привести к опасному витку распространения ядерного оружия», — добавил глава Пентагона.

Он также признал, что Россия располагает и другими «впечатляющими вооружениями». «Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — отметил он, обратив внимание, что даже это не позволило российским силам «одержать верх» над ВСУ. «В войне главное не только вооружения, но и цели», — подчеркнул он.

Остин также напомнил о недавнем высказывании президента США Джо Байдена о том, что «Украина никогда не станет победой России».

В то же время, по его словам, «впереди могут быть трудности», поскольку Украину «ждет суровая зима». И в таких условиях Москва якобы может выступить с «угрозами ядерным оружием».

«Но мы отреагируем на эти вызовы вместе», — пообещал он.

Ранее на заседании контактной группы, занимающейся поставками помощи Украины, Ллойд заявил, что США нацелены оказывать военную поддержку Украине «столько, сколько потребуется». По его словам, в общей сложности Вашингтон пообещал Киеву $18,6 млрд. Украинцы не просят, чтобы кто-то воевал за них, они «будут биться за себя сами», но США дадут им то, что им нужно для ведения боев, подчеркнул глава Пентагона.