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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 269-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 269-й день

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Виктор Антонюк/РИА Новости
ВСУ признали, что часть обломков в Польше может принадлежать украинской ракете. Пушилин заявил, что новая мобилизация в ДНР возможна только в соответствии с указом Путина. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Киев пытается подтолкнуть Америку к прямому столкновению с Россией. Украинские СМИ сообщают о пяти «прилетах» в Запорожье. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:23

9:19

Мэр Москвы Сергей Собянин:

«Дефицита кадров из-за частичной мобилизации ни в одной из сфер не чувствуется, из тех людей, которые уехали, большинство вернулись обратно в Москву и продолжают работать».

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Максим Блинов/РИА «Новости»
9:09

Комментируя видео с расстрелом безоружных российских солдат украинскими военными, зампредставителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация призывает расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности.

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bazabazon/Telegram
8:59

Большинство лидеров АТЭС осудили конфликт на Украине, отметив последствия для мировой экономики, но были и другие оценки, говорится в декларации форума.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. В АТЭС входят наиболее развитые страны, выходящие к Тихому океану, в том числе и Россия.

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Pacific Press/Reuters
8:52

8:29

Посол РФ в США Анатолий Антонов: «Украинские власти не просто выпрашивают у Вашингтона еще больше военной помощи, но и пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Российской Федерацией и НАТО».

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Alexander Zemlianichenko/AP
8:20

8:16

Правительство Украины вышло из соглашения об учреждении Международного центра научной и технической информации, заключенного в Москве в 1969 году.

Украина была членом МЦНТИ с 1993 года. Это межправительственная организация, созданная для решения задач обеспечения международного обмена научной и технической информацией.

8:11

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что часть обломков на месте взрыва в Польше могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной — The Washington Post.

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Gazeta Wyborcza
8:08

ВСУ выпустили по Новоселовке в ЛНР одну ракету из РСЗО HIMARS, заявили в Луганске.

8:06

8:01

Украинские СМИ сообщают о пяти взрывах на объектах инфраструктуры в Запорожье, вызванных попаданием снарядов.

8:00

Доброе утро! Мы продолжаем наблюдать за ходом военной операции ВС РФ на Украине.

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