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Политика

Украина заботит европейцев меньше, чем рост цен

Bloomberg: рост цен волнует жителей Европы больше, чем конфликт на Украине

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Adrienne Surprenant/AP
Рост энерготарифов и цен на продовольственные товары заставил европейцев забыть о ситуации на Украине и сосредоточиться на собственных проблемах, отмечает Bloomberg. Согласно опросу, на который ссылается агентство, более 40% жителей Европы полагают, что их правительства уделяют слишком много внимания теме поддержки Киева. Меж тем, цена на газ на бирже ICE уже превысила $2 600, а газовые счета домохозяйств в Германии выросли в шесть раз. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин делает ставку на то, что единство поддерживающих Украину стран Запада рухнет, когда наступит зима, и европейцы окажутся под гнетом высоких цен на продовольствие и энергоносители, считают аналитики Bloomberg. Спустя почти полгода с начала российской спецоперации на Украине стало очевидно, что санкции не способны «остановить кровопролитие». Европейским лидерам потребуется подготовить население к «затяжной войне» и оказать поддержку тем странам, которые не способны нести связанные с ней издержки, отмечает агентство.

Bloomberg указывает, что уровень поддержки Киева падает, и простых европейцев начинают больше волновать проблемы в экономиках собственных стран. Так, по данным проведенного в мае опроса, 42% респондентов в Евросоюзе полагают, что их правительства уделяют Украине слишком много внимания, причем в Румынии и Польше этот показатель превышает 50%. Результаты проведенного в июле в Германии опроса Forsa показывают, эмбарго на поставки российского газа поддерживают чуть менее одной трети опрошенных. В то время как шестью неделями ранее таких было 44%.

«Европейцы ставят на первое место повышение цен на продукты и электроэнергию. Опасения насчет украинского кризиса отходят на задний план», — пишут авторы статьи.

Западным политикам предстоит подготовить граждан к предстоящим трудностям, так как «ситуация не улучшится, а европейских потребителей ожидает суровая зима».

«Прежде всего, европейские лидеры должны призвать к терпению. Моральное возмущение и солидарность западной общественности укрепили боевой дух Украины и помогли ее войскам противостоять натиску России. Но борьба за сохранение свободы страны закончится не скоро», — говорится в материале.

«Хотя пострадают все», правительства должны помочь тем, кто подвергается наибольшему риску. Адресная поддержка бедных слоев населения является более рациональным подходом, чем снижение налогов и регулирование цен, заключает Bloomberg.

Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл уверен, что Украине стоит «ожидать удара в спину» от Запада уже этой зимой на фоне тревожных последствий роста цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни в Европе.

«Возникает неудобный, даже тревожный вопрос: должны ли украинцы готовиться к удару в спину этой зимой? Общественное возмущение по поводу конфликта уступает место озабоченности, граничащей с паникой, из-за его тревожных последствий для цен на энергию, продукты питания и стоимости жизни. Это, в свою очередь, подпитывает сомнения в стойкости Запада. Сколько времени пройдет до того, как и без того шаткое единство Европы рухнет, если и когда Россия, наконец, перекроет газовый кран?» — пишет он.

По мнению Тисдалла, в итоге Киев столкнется с усилением давления по треку прекращения огня и мирных переговоров, поскольку это должно облегчить «экономическую боль Европы».

Источники украинского издания «Страна.ua» ранее сообщали, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц настаивают на заключении мирного договора между Москвой и Киевом. Cогласно другой версии, сам Зеленский не исключает выхода на соглашение с Москвой до конца 2022 года.

Газ по $4000

Цена на газ в Европе во время торгов на бирже ICE 16 августа взлетела выше $2 600 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта. Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $2 618,6 за 1 тыс. куб. м, или €249,65 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

В «Газпроме» допускают рост цены до $4000 за тысячу кубов к зимнему периоду, если тенденция сохранится.

Скачок цен на газ привел рекордному увеличению энерготарифов. По данным Bloomberg, у домохозяйств в Германии счета за газ выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за последние два месяца цены поднялись в два раза.

5 августа, напомним, Евросоюз одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы, чтобы сэкономить газ на предстоящую зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.

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