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Bloomberg: повседневное меню европейцев пострадало из-за ситуации на Украине

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Depositphotos

Последствия спецоперации России на Украине сказались на повседневном меню жителей Европы. Об этом сообщает Bloomberg.

Ситуация с ростом цен на энергоносители, вызванная спецоперацией России на Украине, затронула почти все страны мира, а инфляция и рецессия заставляют жителей западных стран сокращать свои обычные потребности и аппетиты до беспрецедентного минимума, отметили в публикации.

В агентстве посчитали, что энергокризис вызвал серьезный рост цен на продовольствие по всей Европе, в частности в Великобритании. Там граждане сталкиваются как с ростом цен на оплату коммунальных услуг, так и с постоянным подорожанием повседневных продуктов питания. Из-за этого британцам приходится отказываться от разных видов товаров ради экономии, что говорит об увеличении уровня бедности.

По данным Bloomberg, производители продуктов стараются сделать так, чтобы цены на определенные товары росли не так быстро. Однако более тяжелая ситуация может быть еще впереди, так как с наступлением зимы цены могут расти еще быстрее.

11 августа обозреватель издания The Telegraph Бен Райт писал, что экономику Великобритании разрушают последствия конфликта на Украине, энергетический кризис и множество других проблем.

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