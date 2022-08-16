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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 174-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 174-й день

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Военнослужащий Народной милиции ДНР в танке Т-72 армии ДНР в поселке Новоселовка Вторая Ясиноватского района

Военнослужащий Народной милиции ДНР в танке Т-72 армии ДНР в поселке Новоселовка Вторая Ясиноватского района

Валентин Спринчак/ТАСС
С Украины вышли еще пять судов с продовольствием, сообщили в Минобороны Турции. Действия Вашингтона по втягиванию в гибридное противостояние с Россией могут привести к прямому столкновению ядерных держав, считают в посольстве России в США. В МИД России предупредили об опасности поездки делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию фронта. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что энергокризис в Европе можно было спрогнозировать еще в прошлом году. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:25

❗️ Пожар на трансформаторной подстанции на севере Крыма локализован — ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

9:22

Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов сообщает о двух пострадавших гражданских из-за детонации в Джанкойском районе.

9:15

В Минобороны РФ прокомментировали взрывы на севере Крыма:

«В районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.

В результате возгорания на площадке хранения боеприпасов в Джанкое серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара».

9:06

Еще на неделю продлены ограничения на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России из-за боевых действий на территории Украины.

Мера коснулась аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

9:03

Власти села Майское Джанкойского района Крыма сообщили РИА «Новости», что боеприпасы взорвались около 6 утра.

Из села эвакуированы порядка 2 тыс жителей, эвакуация продолжается, передает агентство.

8:57

8:53

⚡️Финляндия будет выдавать меньше виз российским туристам. Приоритет отдадут другим категориям заявителей — МИД Финляндии.

8:49

8:44

❗️ На севере Крыма произошла детонация боеприпасов, сообщила администрация села Майское — ТАСС.

Из-за инцидента власти эвакуируют жителей населенного пункта.

8:41

8:39

Пять судов с продовольствием вышли с Украины, сообщили в Минобороны Турции.

Ранее Совместный координационный центр в Стамбуле одобрил их выход.

8:35

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что энергетический кризис в Европе можно было спрогнозировать еще в прошлом году.

По его словам, проблема стала очевидной, когда в прошлом году «газохранилища, принадлежащие российским компаниям, не были заполнены».

8:31

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выехал в село Майское под Джанкоем.

РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах, утверждает, что горит трансформаторная подстанция. Ряд СМИ при этом указывают на повреждение склада боеприпасов.

«Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

8:14

Поездка делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию фронта была бы очень опасной, считает замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

«Через линию фронта — это огромный риск с учетом того, что украинские вооруженные силы — это неоднородные вооруженные формирования. Эти люди готовы будут совершить любую провокацию».

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что инспекторы МАГАТЭ возможно посетят Запорожскую АЭС, отправившись из Киева, но при согласии России и Украины.

Вишневецкий отметил, что Москва ранее предлагала для этой поездки безопасный маршрут.

8:06

«Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — цитирует РИА «Новости» заявление посольства России в Вашингтоне.

В миссии обратили внимание на риторику Белого дома о том, что действия России якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.

Российские дипломаты посоветовали Вашингтону «внимательнее присмотреться к собственной политике в ядерной сфере».

8:02

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями спецоперации России на Украине.

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