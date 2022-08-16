Военная операция РФ на Украине. День 174-й

8:35

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что энергетический кризис в Европе можно было спрогнозировать еще в прошлом году.

По его словам, проблема стала очевидной, когда в прошлом году «газохранилища, принадлежащие российским компаниям, не были заполнены».