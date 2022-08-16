Мэр Гиффай: Берлин намерен сократить энергопотребление на 10% из-за наступающего кризиса

Бургомистр Берлина Франциска Гиффай заявила о намерениях сократить энергопотребление на 10% в связи с наступающим кризисом. Об этом она сообщила по итогам заседания сената, предает РИА «Новости».

«Сегодня были приняты многочисленные решения по подготовке к осени и зиме, следующей кризисной ситуации, которая нам предстоит. <...> Наша цель — достижение сокращения энергопотребления на 10% в рамках 10 крупных мер», — сказала Гиффай.

Она отметила, что Берлин стал первой федеральной землей в Германии, который сформулировал на уровне земельного правительства задачи экономии энергопотребления.

Бургомистр подчеркнула, что в настоящее время речь идет о «подготовке к грядущей ситуации» при учете «озабоченности населения».

Ранее глава германского Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявлял, что Германии необходимо сократить потребление газа на 20% ради того, чтобы избежать ограничений предстоящей зимой.

В начале августа глава МИД Германии Анналена Бербок сообщала, что ФРГ за несколько месяцев сократила импорт газа из России до 26%, несмотря на то, что это «очень тяжело и дорого».