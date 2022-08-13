«Теперь все мы — сукины дети». Как США создавали атомную бомбу

Впервые примененное 77 года назад ядерное оружие обязано своим появлением американскому проекту «Манхэттен», работа которого началась 13 августа 1942 года. «Газета.Ru» вспоминает, как и почему возник проект по созданию оружия массового уничтожения и что о нем говорили его создатели.

Вторая мировая война была в самом разгаре, когда в США решили активизировать работу над созданием ядерного оружия. 13 августа 1942 года стало днем рождения проекта «Манхэттен», в рамках которого США начали разрабатывать бомбы, упоминание которых до сих пор вселяет ужас.

Проект получил название в честь Колумбийского университета в Манхэттене, Нью-Йорк, который был одним из первых, где начались атомные исследования в США. Под эти цели в составе военно-инженерных войск армии США был сформирован Манхэттенский инженерный округ.

«Манхэттен» возглавили американский физик Роберт Оппенгеймер и генерал Лесли Гровс.

К работам по проекту были привлечены многочисленные ученые, огромные промышленные, материальные и финансовые ресурсы, на выполнение программы ушло $2 млрд.

Догнать и перегнать Германию

Речь о разработке оружия, способного погубить миллионы людей, зашла еще в довоенное время. В 1938 году ученые из Германии изучили реакцию деления, при которой ядро атома распадается на две равные части. В результате происходит выпуск нейтронов, которые расщепляют еще больше атомов.

Таким образом создается цепная реакция, и за мгновения выделяется огромное количество энергии. Тогда же возникла мысль о создании оружия колоссальной мощности.

Начало Второй мировой войны стало катализатором этого процесса. Яркий след в истории разработки ядерного оружия оставил физик Альберт Эйнштейн. В 1939 году он по просьбе ряда коллег, обратившихся к нему как к авторитетному ученому, написал президенту США Франклину Рузвельту письмо, в котором обосновывал необходимость проведения экспериментов по изучению возможности создания атомной бомбы. Главным аргументом были успехи нацистской Германии в этой области.

После консультаций Рузвельт с советниками учредил «Урановый комитет» (или комитет S-1), которому было поручено изучить проблему более тщательно. На основании рекомендаций комитета правительство США выделило $6 тыс. на закупку графита и оксида урана для исследований. Считалось, что графит сможет замедлить цепную реакцию, что позволит контролировать энергию бомбы.

В США к исследованиям были привлечены крупнейшие ученые Европы, мигрировавшие из оккупированных Германией стран. Среди задействованных в проекте ученных были Эдвард Теллер, Энрико Ферми, Лео Сциллард, Джон фон Нейман и многие другие — всего в «Манхэттене» участвовали 125 тыс. человек.

«Теперь все мы — сукины дети»

От начала работы «Манхэттена» до первого в мире испытания ядерного оружия, вошедшего в историю под кодовым названием «Тринити», прошло почти три года. Требовалось провести полномасштабную проверку плутониевой бомбы имплозивного типа, которая оставалась еще не до конца изученной. Вернее, эта формулировка слишком мягкая.

Разрабатывавшие ядерное оружие ученые не знали, какого результата ждать: бомба не сработает в принципе или сработает, но уничтожит целый штат или даже всю планету — считалось, что ядерный взрыв может зажечь реакцию бесконтрольного выгорания атмосферного кислорода.

Последний сценарий считался маловероятным, хотя и рассматривался учеными. Но это не остановило их перед тем, чтобы 16 июля 1945 года испытать плутониевую бомбу имплозивного типа «Штучка» в штате Нью-Мексико, на полигоне Аламогордо, недалеко от авиационной базы. Место было выбрано из-за его изоляции, ровного грунта и отсутствия ветров.

Первый в истории ядерный взрыв прогремел в 5:30 утра. Он был эквивалентен приблизительно 21 килотонне тротила. На его месте кварц и полевой шпат сплавились в минерал светло-зеленого цвета, названный тринититом (другое название: атомзит, аламогордово стекло).

«Моим первым впечатлением было ощущение очень яркого света, залившего все вокруг, а когда я обернулся, то увидел знакомую теперь многим картину огненного шара. Первой моей, а также Буша и Конэнта реакцией, пока мы еще сидели на земле, следя за этим зрелищем, был молчаливый обмен рукопожатиями. Вскоре, буквально через 50 секунд после взрыва, до нас дошла ударная волна. Я был удивлен ее сравнительной слабостью. На самом деле ударная волна была не такой уж слабой. Просто вспышка света была так сильна и так неожиданна, что реакция на нее снизила на время нашу восприимчивость», — писал Лесли Гровс в своей книге «Теперь об этом можно рассказать».

Роберт Оппенгеймер, увидев взрыв, процитировал, несколько переиначив, стих из Бхагавадгиты: «Теперь я — Смерть, сокрушительница миров!» Об этом писал Стивен Шейпин в книге «Манхэттенский проект глазами его участников».

Но, как он сам пишет, запомнить следовало бы слова ответственного за испытание специалиста Кеннета Бэйнбриджа, который сказал Оппенгеймеру: «Теперь все мы — сукины дети…»

Оппенгеймер и сам признавал, что эта фраза была наиболее точна и выразительна в тот момент.

«Наступит время, когда человечество проклянет слова Лос-Аламос и Хиросима»

На тот период главной задачей создаваемой в США атомной бомбы было положить конец Второй мировой войне. Оружие массового уничтожения использовалось как способ принудить Японию к миру.

Первое и, несмотря на жуткие последствия, не единственное применение ядерного оружия против людей произошло спустя менее месяца после испытания «Штучки».

Урановая бомба «Малыш» мощностью 15 килотонн была сброшена на Хиросиму в 9:15 6 августа 1945 года.

Как писал Лесли Гровс, через четыре часа после налета с разведывательных самолетов сообщали, что большая часть города остается скрытой под облаком дыма, по его краям можно было видеть огни пожаров. Фотографии Хиросимы, сделанные на следующий день, как вспоминает Гровс, показали, что около 60% города разрушено. Зона поражения простиралась на 1,6 км от эпицентра и охватывала площадь 4,5 кв. км. Японские власти утверждают, что число убитых и пропавших без вести составило 71 тыс. человек, а число раненых — 68 тыс.

Через три дня после атаки Хиросимы, 9 августа, жертвой ядерной бомбардировки стал Нагасаки, на который США сбросили плутониевого «Толстяка» мощностью 21 килотонну.

Точное число погибших в результате двух взрывов остается неизвестным: в среднем считается, что их не менее 200 тыс.

Когда Оппенгеймеру вручали почетную грамоту в знак признания заслуг руководимой им Лос-Аламосской лаборатории, он сказал: «Сегодня наша гордость не может не быть омрачена глубоким беспокойством. Если атомным бомбам будет суждено пополнить арсенал средств уничтожения, то неминуемо наступит время, когда человечество проклянет слова Лос-Аламос и Хиросима».