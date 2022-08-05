Священники, летчики и шпионы: самые громкие обмены Москвы и Вашингтона

На этой неделе Химкинский суд приговорил американку Бриттни Грайнер к 9 годам заключения за контрабанду гашишного масла. По данным СМИ, США планируют обменять ее на россиянина Виктора Бута, отбывающего срок в США. Если этот обмен состоится, он станет далеко не первым в истории отношений Москвы и Вашингтона. «Газета.Ru» вспоминает самые громкие такие случаи.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер осуждена на девять лет заключения в колонии по решению Химкинского суда. Она была задержана 5 марта при прохождении таможенного контроля. В ее вещах было найдено запрещенное в России гашишное масло. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков.

Теперь американская сторона ставит вопрос о возвращении Грайнер на родину. 27 июля американские СМИ сообщили, что Вашингтон предлагает обменять ее и осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана на находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретных договоренностей между РФ и США по обмену пока нет.

Москва и Вашингтон практикуют обмен гражданами уже многие годы — еще со времен СССР.

Летчика на дебошира

Один из самых громких обменов между Россией и США произошел совсем недавно. 27 апреля на родину вернулся российский летчик Константин Ярошенко. Его арестовали в 2010 году в Либерии и доставили в Соединенные Штаты. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке транспортировки крупной партии наркотиков.

При этом сам Ярошенко отметил, что с момента распада СССР не занимался никакими грузоперевозками, а работал экспертом по техническому состоянию самолетов. Его жена объясняла, что в Либерию он летал на переговоры по заключению контракта о сотрудничестве.

Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида, осужденного в России в 2020 году.

Рид в 2019 году, находясь в нетрезвом состоянии, совершил нападение на правоохранителей в Москве. В 2020 году суд приговорил его к девяти годам заключения, его этапировали в одну из мордовских колоний. Суд также взыскал с него 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двоих потерпевших полицейских.

Чапман на Скрипаля

Еще один громкий обмен XXI века между США и Россией состоялся 9 июля 2010 года. В тот день в аэропорту Вены Москва обменяла четырех российских граждан на десятерых человек, арестованных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России. Американские правоохранители обвиняли Анну Чапман, Ричарда и Синтию Мерфи, Хуана Лазаро и Вики Пелаез, Майкла Зотолли, Патрисию Миллз, Михаила Семенко, Доналда Ховарда Хитфилда и Трейси Ли Энн Фоли в шпионаже. МИД РФ признал, что среди этих людей есть россияне.

В США из России отправились завсектора института США и Канады РАН Игорь Сутягин, экс-замглавы службы безопасности телекомпании «НТВ Плюс» Геннадий Василенко и бывшие сотрудники СВР и ГРУ Александр Запорожский и Сергей Скрипаль.

Советского разведчика на советского ученого

Плодовитым на обмены между США и тогда еще СССР был 1986 год. 11 февраля советская сторона обменяла диссидента Натана Щаранского, двух граждан ФРГ и гражданина Чехословакии, сотрудничавших с американской разведкой, на арестованных в Нью-Йорке сотрудников чехословацкой разведки супругов Карла и Ханну Кёхер, советского разведчика Евгения Землякова, поляка Ежи Качмарека и немца Детлефа Шарфенорта.

В том же году 5 октября СССР и США обменялись разведчиком, сотрудником советского представительства при ООН Геннадием Захаровым и американским журналистом, главой корпункта журнала U.S. News and World Report Николасом Даниловым. Оба они обвинялись в шпионаже.

В рамках этой же договоренности в США был выслан советский физик, основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов. В 1977 году его арестовали и приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». Освобождение и депортация ученого стали результатом переговоров между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Орлова лишили советского гражданства и принудительно выслали из страны. В 1986 году он стал профессором Корнеллского университета.

Двух на пятерых

Другой знаменитый обмен, как и в случае с Ярошенко, произошел 27 апреля, но 1979 года. Тогда советские власти вернули двух действовавших под прикрытием сотрудников секретариата ООН советских разведчиков Валдика Энгера и Рудольфа Черняева, а взамен выпустили из тюрьмы и отправили в США Александра Гинзбурга, Валентина Мороза, Георгия Винса, Марка Дымшица и Эдуарда Кузнецова.

Энгера и Черняева задержали в мае 1978 года при попытке достать секретные документы из тайника. Их приговорили к 50 годам лишения свободы.

Двоих из пяти диссидентов в СССР осудили за попытку угона самолета в Швецию в мае 1970 года, остальные пошли по статье об антисоветской деятельности.

Советских агентов на американского священника

Обмен по два человека с каждой стороны США и СССР провели 11 октября 1963 года. Двух арестованных в США советских агентов — бывшего работника секретариата ООН Ивана Егорова и его жену Александру — обменяли на американского священника Уолтера Чишека, осужденного в 1941 году по обвинению в шпионаже. Отец Вальтер провел в советских тюрьмах и лагерях почти 23 года.

Абеля на Пауэрса

Первый громкий обмен разведчиками произошел 10 февраля 1962 года.

В тот день на Глиникском мосту, соединявшем ГДР и Западный Берлин, советского разведчика Рудольфа Абеля обменяли на пятерых граждан США, в том числе на летчика Фрэнсиса Пауэрса, сбитого во время разведывательного полета в районе Свердловска (ныне Екатеринбург).

Абель (настоящие имя и фамилия Вильям Фишер) с 1948 года находился в США, где выполнял задание по выявлению степени возможности военного конфликта с этим государством, создавал нелегальные каналы связи и добывал информацию об экономическом положении и военном потенциале.

Рудольфом Абелем он назвался при аресте 21 июня 1957 года. На самом деле это было имя его к тому моменту уже умершего друга. 15 ноября того же года американский суд приговорил его к 32 годам заключения.

Советская разведка вела многолетнюю борьбу за освобождение Абеля, которая ускорилась после того, как 1 мая 1960 года в районе Свердловска был сбит американский самолет-разведчик U-2, управляемый пилотом Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. Сам он катапультировался с парашютом, а после приземления был арестован и приговорен к десяти годам лишения свободы.

В день обмена Абеля и Пауэрса СССР должен был передать США также студента из Йеля Фредерика Прайора, который был арестован за шпионаж в Восточном Берлине в августе 1961 года, и молодого американца Марвина Макинена из Пенсильванского университета, отбывавшего срок за шпионаж в тюрьме в Киеве. Передача Прайора состоялась в тот же день, а Макинена передали месяц спустя.

По возвращении в Москву Фишера отправили на лечение и отдых, после чего он продолжил работу в центральном аппарате внешней разведки. Скончался в 1971 году в возрасте 68 лет.

Пауэрс на родине работал летчиком-испытателем, а затем летал на вертолете телекомпании. В августе 1977 года он погиб при крушении пилотируемого им вертолета, когда возвращался со съемок тушения лесных пожаров в окрестностях Лос-Анджелеса.