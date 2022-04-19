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Политика

«Хотим, чтобы украинцы сами решали»: Лавров отверг идею смены власти на Украине

Лавров опроверг возможность использования ядерного оружия на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине. По его словам, РФ также не стремится поменять режим в соседней стране, оставив свободу выбора за украинцами.

Ядерное оружие

«Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», — сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.

Он также подчеркнул, что Россия «не собирается менять режим на Украине», о чем представители РФ не раз заявляли.

«Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Вседозволенность Запада

По его словам, Россия считает невозможным терпеть вседозволенность стран Запада, который подстрекал Украину к русофобии.

«Конечно, это всегда трагедия, когда погибают люди, но невозможно терпеть такую ситуацию, когда наши западные коллеги утверждают, что они могут делать все, что им заблагорассудится, и что могут побуждать киевское правительство проявлять русофобию», — убежден дипломат.

Лавров отметил, что кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению Минских соглашений.

«Запад предал Зеленского. Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против России. Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать любые предложения», — считает он.

Лавров добавил, что не может «всерьез» обсуждать то, что говорит украинский лидер, так как «он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях».

Причины спецоперации

«Нынешние события коренятся в желании США и Запада править миром. Они хотели показать миру, что многополярности не будет, только однополярность, и создали трамплин против нас у наших границ. Они закачивали оружие в Украину», — сказал Лавров.

Он добавил, что «настоящая причина» спецоперации кроется в «самоуспокоенности большинства стран после Второй мировой войны». Глава МИД РФ считает, что страны Запада нарушили свои обещания, данные российскому руководству, и начали продвигать НАТО на восток после распада Советского Союза, заявив при этом, что «это оборонительный союз, а не угроза безопасности России».

«Жест доброй воли»

Глава МИД РФ также считает, что Украина не оценила «жеста доброй воли» России, которая после переговоров в Стамбуле согласилась «кардинально, в разы» сократить свою военную активность на киевском и черниговском направлениях.

«Мы просто изменили конфигурацию нашего военного присутствия на Украине, это было объявлено сразу же после встречи в Стамбуле. Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче», — заявил Лавров.

Заморозка активов

По мнению главы МИД РФ, решение России принимать оплату за газ в рублях не противоречит существующим контрактам.

«Не будет никаких перемен для европейских государств, которые приобретают у нас газ. Причина нашего решения совершенно очевидна и понятна: заморозка российских активов в евро, в фунтах стерлингов на более чем триста миллиардов евро или долларов. В основном эти деньги располагались в западных банках после того, как мы получали платежи от западных стран за поставки газа. Другими словами, они получили газ и украли наши же деньги», — пояснил Лавров.

Он рассказал, что Россия предложила решение, согласно которому западные страны будут перечислять деньги за голубое топливо не на счета «Газпрома» за рубежом, а на специальный счет в «Газпромбанке». Кроме того, в банке будет создан параллельный счет в рублях, который будет конвертировать валюту.

Во вторник глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме на заседании фракции КПРФ, заявила, что Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активом за рубежом.

«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — объявила она.

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