«Хотим, чтобы украинцы сами решали»: Лавров отверг идею смены власти на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия на Украине. По его словам, РФ также не стремится поменять режим в соседней стране, оставив свободу выбора за украинцами.

Ядерное оружие

«Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», — сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.

Он также подчеркнул, что Россия «не собирается менять режим на Украине», о чем представители РФ не раз заявляли.

«Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Вседозволенность Запада

По его словам, Россия считает невозможным терпеть вседозволенность стран Запада, который подстрекал Украину к русофобии.

«Конечно, это всегда трагедия, когда погибают люди, но невозможно терпеть такую ситуацию, когда наши западные коллеги утверждают, что они могут делать все, что им заблагорассудится, и что могут побуждать киевское правительство проявлять русофобию», — убежден дипломат.

Лавров отметил, что кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению Минских соглашений.

«Запад предал Зеленского. Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против России. Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать любые предложения», — считает он.

Лавров добавил, что не может «всерьез» обсуждать то, что говорит украинский лидер, так как «он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях».

Причины спецоперации

«Нынешние события коренятся в желании США и Запада править миром. Они хотели показать миру, что многополярности не будет, только однополярность, и создали трамплин против нас у наших границ. Они закачивали оружие в Украину», — сказал Лавров.

Он добавил, что «настоящая причина» спецоперации кроется в «самоуспокоенности большинства стран после Второй мировой войны». Глава МИД РФ считает, что страны Запада нарушили свои обещания, данные российскому руководству, и начали продвигать НАТО на восток после распада Советского Союза, заявив при этом, что «это оборонительный союз, а не угроза безопасности России».

«Жест доброй воли»

Глава МИД РФ также считает, что Украина не оценила «жеста доброй воли» России, которая после переговоров в Стамбуле согласилась «кардинально, в разы» сократить свою военную активность на киевском и черниговском направлениях.

«Мы просто изменили конфигурацию нашего военного присутствия на Украине, это было объявлено сразу же после встречи в Стамбуле. Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче», — заявил Лавров.

Заморозка активов

По мнению главы МИД РФ, решение России принимать оплату за газ в рублях не противоречит существующим контрактам.

«Не будет никаких перемен для европейских государств, которые приобретают у нас газ. Причина нашего решения совершенно очевидна и понятна: заморозка российских активов в евро, в фунтах стерлингов на более чем триста миллиардов евро или долларов. В основном эти деньги располагались в западных банках после того, как мы получали платежи от западных стран за поставки газа. Другими словами, они получили газ и украли наши же деньги», — пояснил Лавров.

Он рассказал, что Россия предложила решение, согласно которому западные страны будут перечислять деньги за голубое топливо не на счета «Газпрома» за рубежом, а на специальный счет в «Газпромбанке». Кроме того, в банке будет создан параллельный счет в рублях, который будет конвертировать валюту.

Во вторник глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме на заседании фракции КПРФ, заявила, что Россия будет в судах оспаривать заморозку своих активом за рубежом.

«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — объявила она.