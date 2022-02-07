Месть за «Беларуськалий»: как Белоруссия и Литва пострадают от обоюдной транзитной войны

7 февраля Белоруссия приостановила железнодорожный транзит литовских грузов через свою территорию в ответ на запрет транзита белорусских калийных удобрений через Литву. Как ожидается, введенные Минском ограничения ударят по литовским промышленным гигантам. При этом в Белоруссии утверждают, что сама республика от приостановки транзита не пострадает. Может ли Литва найти пути в обход Минска, и как в целом новые ограничения ударят по обоим странам — в материале «Газеты.Ru».

Государственная компания Литовские железные дороги (ЛЖД) объявила о сокращении количества грузовых составов, отправляемых в Белоруссию, на фоне вступления в силу ограничений на транзит некоторых литовских грузов через белорусскую территорию.

Так, Минск с 7 февраля запретил транспортировку продуктов нефтепереработки, а также химических и минеральных удобрений из Литвы. Это решение стало ответом на блокировку транзита калийных удобрений компании «Беларуськалий» через литовскую территорию, которая начала работать в начале месяца.

Согласно заявлению ЛЖД, из-за решения Минска, число сформированных в течение месяца грузовых составов уменьшится на 45 и составит 480-540 составов.

При этом в Литовских железных дорогах уверены, что введение запрета на транзит больше всего ударит по литовским же промышленным гигантам

— заводу по производству азотных удобрений «Ахема» и нефтеперерабатывающему предприятию «Мажейкю нафта», альтернатив этим фирмам в Прибалтике нет.

Кто пострадает от ограничений

Угроза для промышленных гигантов Литвы далеко не единственная проблема, связанная с взаимными ограничениями Минска и Вильнюса. Литовская сторона не раз признавала, что их собственные меры против «Беларуськалия» могут привести к убыткам ЛЖД, а также компаний, завязанных на порт в Клайпеде, в котором проводилась отгрузка белорусских калийных удобрений для последующей отправки в другие государства.

Эти ограничения затрагивают и интересы Минска, поскольку «Беларуськалий» является одним из крупнейших предприятий в республике и занимает важное место в экспорте государства.

Однако в Белоруссии на этот вопрос смотрят несколько иначе. Как заявил «Газете.Ru» председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Олег Гайдукевич, у Минска вряд ли возникнут проблемы из-за запрета транзита литовских грузов.

«Правительство Литвы не думает о народе и своих интересах. Мы приостановили потоки грузов из этой страны по одной простой причине — это ответ на их санкции, на их действия в отношении Беларуси. Как раз таки Беларусь не пострадает никогда, потому что по карте видно, что наш союзник Россия. Мы уже все перенаправили, и никаких проблем нет вообще <…> В принципе, они гробят свою экономику поругавшись с Китаем, Беларусью и Россией. Проблема тут в том, что Литва не суверенное государство и не принимают решения самостоятельно», — отметил политик.

В то же время белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что

от этого решения, по сути, пострадают все — Литва, Беларусь и даже Украина, если говорить о грузах, получаемых украинской стороной с литовской территории.

«Скорее всего, в Минске не ожидали того, что Вильнюс пойдет на закрытие порта. Все-таки на транзите завязана инфраструктура Литвы, город Клайпеда, железная дорога, а за счет налогов частично пополнялся бюджет государства», — сказал эксперт «Газете.Ru».

С точки зрения Болкунца, Минск же страдает из-за решения Вильнюса по калийным удобрениям, а ограничения в отношении литовских товаров лишь ухудшают ситуацию, поскольку тем самым железные дороги Белоруссии лишаются доходов.

«У Беларуси осталась только одна страна, через которую она может поставлять калийные удобрения за рубеж — Россия. Велись переговоры о поставках через порты в Мурманске, Новороссийске и Ленинградской области, но овчинка выделки не стоит — расстояния очень большие и частично отсутствуют терминалы для отгрузки калийных удобрений. В такой ситуации «Беларуськалий», вероятно, окажется в сложном положении. Компания в год отвозила около 12 млн тонн удобрений, а теперь они максимум могут отправит 1 млн ттонн по железной дороге в направлении Китая. Пока других вариантов у них нет, что может привести к остановке комбината и большим убыткам для бюджета Беларуси», — добавил эксперт.

Почему Вильнюс пошел против Минска

Противостояние Белоруссии и Литвы продолжается с 2020 года. Вильнюс, как и большинство западных стран, не признал итогов последних белорусских президентских выборов, поддержав последующие народные протесты и представителей оппозиции, а также присоединившись к санкциям против Минска.

Ситуация ухудшилась в 2021 году на фоне серьезного миграционного кризиса на границах Прибалтики и Польши с Белоруссией. Евросоюз вместе с США обвинили Минск в искусственном создании притока нелегалов к рубежам европейских государств, усилив санкционное давление на белорусскую сторону. Частью новых мер как раз стали ограничения в отношении «Беларуськалия», введенные со стороны США.

Литва поддержала решение Вашингтона, санкции начали действовать 8 декабря, но сразу Вильнюсу сотрудничество с «Беларуськалием» свернуть не удалось, так как фирма внесла аванс за последующие поставки удобрений.

В ЛЖД прямо отказались прекращать транзит в одностороннем порядке, так как это сулило литовской компании серьезные штрафы и даже банкротство.

Подобная рассинхронизация спровоцировала серьезный скандал внутри Литвы и в итоге чуть не привела к отставке правительства. Однако Вильнюсу все же удалось решить этот вопрос, ЛЖД перестала принимать заявки на новые поставки от «Беларуськалия», и к 1 февраля транзит удобрений через литовскую территорию был прекращен.

С точки зрения Олега Гайдукевича, Литва пошла на этот шаг по той причине, что она находится на содержании США.

«Вашингтон будет их содержать только за их риторику [против Белоруссии и России]. Вся их риторика направлена на то, чтобы кому-то понравиться и какие-то деньги дали, возможно, на новый танк или автомат — бороться с мифическим белорусско-российским вторжением. Были бы они суверенны, дружили бы с нами. Мы открыты для сотрудничества», — отметил политик.

В то же время политолог Дмитрий Болкунец допустил, что принятия мер в отношении «Беларуськалия» со стороны Литвы может быть связано с США, которые настояли на необходимости такого решения.

«Конечно, Литва сильно затянула введение санкций, но все же пошла на этот шаг. Вероятно, в этом решении первую скрипку сыграли США, которые настояли на его необходимости. В целом задержка Литвы по введению санкций может быть связана с тем, что ограничение изначально было предупреждением.

США и Евросоюз рассчитывали, что Минск начнет делать какие-то шаги в направлении нормализации ситуации внутри Беларуси. Однако вместо этого в стране лишь еще больше закручивались гайки», — добавил эксперт.

Кем Литва заменит Белоруссию

Официально в Вильнюсе зеркальные ограничения Минска расценили как предсказуемый ответ. Как говорил президент Литвы Гитанас Науседа, в таких условиях литовскому бизнесу придется искать другие способы вывоза грузов.

«Этих мер можно было ожидать, конечно, надо думать о необходимости искать альтернативные коридоры, не через территорию Беларуси. Эта практика должна быть очень важна для бизнеса, потому что у нас нет больших иллюзий по поводу белорусского режима», — указывал литовский лидер, называя Польшу в качестве альтернативного маршрута.

По мнению белорусского депутата Олега Гайдукевича, Литва действительно может пойти на транзит товаров, попавших под запрет Минска, через польскую территорию, Украину или страны Прибалтики.

«Все это логистика, удорожание, и будет бить по бюджету Литвы. Потому что выгоднее маршрута, чем через Беларусь, просто нет. Да и как в Россию они собираются поставлять хоть что-то. Тут нет никакого пути кроме нас, потому что через Украину не поставишь, через Польшу тоже нет. Поэтому все, что сейчас происходит — удар по Литве», — уверен политик.

С этим отчасти согласен и политолог Дмитрий Болкунец, по его словам, у Литвы уже есть договоренности с Польшей о транзите, но это решение создает ряд трудностей для литовских компаний.

«Тут есть особенность, связанная с колеей железной дороги, придется постоянно менять колесные пары, потому что литовская колея отличается от польской. При поставках на Украину пары придется менять снова, так как украинская колея также не совпадает с польской, плюс увеличится расстояние и время поставок», — подчеркнул эксперт.

При этом Болкунец не исключил, что в контексте поставок нефтепродуктов на Украину, Минск теоретически может сделать собственное предложение Киеву, заменив литовские товары своими, что будет выгодно для белорусской стороны.