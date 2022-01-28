«Выстрелить себе в ногу». Евросоюз решился на «газовые» санкции против России

Брюссель и Лондон разрабатывают новый пакет антироссийских санкций на случай военной агрессии против Украины. Впервые меры затрагивают газовый сектор и могут нанести значительный урон самой Европе. В Москве заявляют, что политизация энергосотрудничества противоречит интересам и России, и ЕС.

Страны ЕС и Великобритания готовят новый пакет санкций в отношении России, на этот раз ограничительные меры направлены против газовых проектов и будут применены в случае возможного российского вторжения на Украину, сообщила газета Financial Times. По информации источников издания, этот пакет станет частью разрабатываемых более масштабных санкций в сфере экономики.

«Газовые» санкции готовятся при поддержке Вашингтона. Главная их цель — серьезно сократить финансирование проектов и ограничить поставки оборудования и технологий в Россию, рассказали собеседники газеты. Авторы документа рассматривают несколько сценариев, степень жесткости которых зависит от масштаба гипотетической агрессии Москвы.

Удар по российской углеводородной промышленности не может не затронуть и саму Европу: европейские компании BP, Total и ShelI инвестировали значительные средства в российский газовый сектор и продолжают сотрудничать с РФ в рамках совместных предприятий, а 40% топлива поступает в Европу из России.

Как отмечает FT, европейские чиновники в первый раз допустили возможность нанести удар в этой сфере.

Взаимная выгода

Постпред России при ЕС Владимир Чижов выразил уверенность, что политизация украинского вопроса противоречит экономическим интересам России и Европы «в равной степени». «Что касается нагнетания ситуации вокруг Украины, хотел бы заметить, что это делается Киевом не впервые, в том числе с целью всеми способами сохранить транзитный маршрут по своей территории для российского газа», — сказал он в интервью газете «Известия».

Как отметил постпред, стабильные поставки российского газа в ЕС выгодны обеим сторонам, так как ЕС вынужден использовать топливо из РФ в качестве переходного энергоносителя, по крайней мере на период до 2030 года. «Для России это, безусловно, экспортные доходы, а в случае Евросоюза следует учитывать те цели, которые он ставит перед собой на энергоклиматическом треке», — констатировал он.

Комментируя вероятность угрозы совместным энергетическим проектам Евросоюза и России, Чижов напомнил, что проекты не были итогом договоренностей на двустороннем уровне, так как энергодиалог Россия–ЕС был заморожен в 2014 году. «Те проекты, которые сейчас реализуются, включая газопровод «Северный поток — 2», — коммерческие проекты с участием российских и европейских энергокомпаний. Исходим из того, что они отвечают интересам реализующих их экономоператоров и инвесторов, а также в перспективе принесут пользу европейским потребителям. Рассчитываем на то, что наши западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе «стрелять в ногу», — заключил политик.

«Весь спектр ответов»

Европейские чиновники ранее неоднократно угрожали ввести санкции против проекта «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу вновь подчеркнула, что Евросоюз рассматривает «все варианты санкций», в том числе и рестрикции в отношении российского газопровода. «Хочу ясно дать понять: мы не исключаем ничего», — цитирует политика CNN.

Фон дер Ляйен признала, что Евросоюз является самым крупным торговым партнером России и крупнейшим инвестором для нее, но тем не менее в случае агрессии возможны «масштабные последствия и жестокие издержки».

Глава ЕК также подчеркнула, что в последние годы европейские страны инвестировали значительные средства в возобновляемую энергетику, чтобы в будущем отказаться от природного газа. «Речь идет о нашей собственной чистой энергетике. Мы построили огромное число СПГ-терминалов с интерконнекторами и трубопроводами, которые необходимы в нынешней ситуации», — сказала фон дер Ляйен.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении, сообщило, что Берлин настаивает на том, чтобы российский энергетический сектор не подпадал под рестрикции. В ФРГ пытаются убедить партнеров, что санкции могут нанести серьезный ущерб финансовым институтам России и экономике Европы, поставив под угрозу поставки газа в ЕС.

Немецкие чиновники напомнили и об издержках, понесенных европейскими финансовыми институтами после введения санкций против Ирана. «Такое же обоснование применимо и к отключению российских банков от системы SWIFT», — говорится в документе.

По информации Bloomberg, в ФРГ при этом не исключают возможных санкций против «Северного потока — 2». О готовности ввести санкции в случае нападения на Украину официально заявил в четверг и германский МИД. «У нас [имеется] весь спектр ответов, включая «Северный поток — 2», — сказала, выступая в бундестаге, глава дипведомства Анналена Бербок, цитирует ТАСС.