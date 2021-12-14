Кабмин Литвы может уйти в отставку из-за скандала с «Беларуськалием»

Правительство Литвы всерьез рассматривает возможность ухода в отставку на фоне скандала с продолжением сотрудничества страны с компанией «Беларуськалий», против которой в декабре заработали санкции США. Литовские власти не могут разорвать контракт с фирмой из-за угрозы серьезных судебных исков и штрафов на сотни миллионов евро. Эксперты не исключают, что кабмин Литвы пытается создать условия для отказа от сотрудничества с Белоруссией угрозой своей отставки, скандализируя ситуацию в целом.

Правительство Литвы может в полном составе уйти в отставку из-за продолжения транзита удобрений компании «Беларуськалий», несмотря на санкции США против этой фирмы, заявила премьер-министр страны Ингрид Шимоните.

«Если деятельность правительства вызывает так много вопросов, то, наверное, правительство, если не может на них ответить, должно завершить свои полномочия, и какое-то новое правительство могло бы продолжить работу с нуля <…> В политике многое зависит от того, как ты сам оцениваешь себя при конкретных обстоятельствах и в конкретном месте. Это по сути мое решение, когда я оцениваю свои возможности обеспечить долгосрочные интересы государства, именно это больше всего повлияет на мой выбор», — добавила Шимоните.

В чем суть проблемы

Заявление премьера Литвы прозвучало на фоне скандала с транзитом белорусских удобрений, который вспыхнул в стране в начале декабря. Дело в том, что Вильнюс активно поддержал западные государства в вопросах давления на руководство Белоруссии. В отношении официального Минска и белорусских кампаний ввели множество санкций, под ограничительные меры со стороны США попал в том числе и «Беларуськалий».

Санкции заработали в начале декабря, но Литва не смогла остановить сотрудничество с фирмой, поскольку до вступления санкций в силу «Беларуськалий» перевел «Литовским железным дорогам» (ЛЖД) аванс за транзит удобрений через территорию Литвы на несколько месяцев вперед.

Правительство Литвы объявило, что собирается разорвать контракт ЛЖД с белорусской стороной из-за американских санкций, однако это решение чревато серьезными судебными исками и даже возможным банкротством литовской компании, что создало сложную ситуацию для Вильнюса. В связи с кризисом министры иностранных дел и транспорта Габриэлюс Ландсбергис и Марюс Скуодис уже написали заявления об отставке, мотивируя это нанесением Литве репутационного ущерба.

Пока у властей нет понимания, как выйти из сложившейся ситуации. Как отмечал Скуодис, в Литве нет практики применения таких санкций, когда расторжение крупных контрактов может иметь серьезные последствия для государства.

«Министр не может обязать ЛЖД расторгнуть договор. Мы можем их попросить об этом, но правление железной дороги берет на себя ответственность практически личным имуществом за последствия решений, финансовые последствия, возможный ущерб, судебные иски», — пояснял министр транспорта.

В ЛЖД указывали, что разрыв соглашения с «Беларуськалием» потенциально грозит компании штрафами на сотни миллионов евро.

Компания может пойти на такой риск только в условиях многомиллионной поддержки и наличия правого решения со стороны государства, поскольку санкции США в данном случае не являются основанием для прекращения действия контракта.

Что стоит за скандалом

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают литовский скандал, не исключая надуманный характер проблемы. Так, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что Белоруссия вряд ли целенаправленно поставила Литву в столь неудобное положение. По мнению эксперта, литовцы сами так скандализировали эту проблему.

«Вильнюс уже многократно стрелял себе в ногу сначала с прекращением работы границы, а теперь с санкциями против Белоруссии. В принципе никакой проблемы с белорусскими удобрениями нет и все это внутренние литовские политические разборки. Для Литвы уже стал характерным формат скандализации абсолютно любой проблематики», — указал эксперт.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин также уверен, что говорить о каком-либо влиянии Белоруссии на политическую ситуацию в Литве не стоит, поскольку это внутренняя история для государства.

«Эта ситуация — свой маленький литовский скандал, каких по свету очень много. Формальных юридических оснований разорвать контракт у Литовских железных дорог нет, а значит причины могут быть только политические. Вот пригрозив уйти в отставку правительство и намекает железнодорожникам, что они имеют возможность разрывать соглашение по политическим причинам», — добавил эксперт.

Чем грозит отставка правительства

Пока неизвестно, действительно ли литовский кабмин может в полном составе уйти в отставку. Президент Литвы Гитанас Науседа уже призвал правительство принимать только хорошо обдуманные решения в текущей ситуации.

«Сегодня очень важно обеспечить стабильность в обществе, стабильность внутренней политики <…> сложившаяся ситуация непростая как для премьер-министра, так и для всего правительства. Но самое главное, чтобы не было лихорадочно принимаемых и поспешных решений, которые только осложнят ситуацию, это нам нужно меньше всего, при учете всех международных обстоятельств», — добавил литовский лидер.

С точки зрения Офицерова-Бельского из ИМЭМО РАН, шанс на отставку кабмина действительно есть, что формально может привести к новым досрочным выборам в Литве.

«Это необязательно, поскольку ситуация может разрешиться уходом части министров в отставку и сбором нового кабинета, возможно, с другим премьером. Однако, конечно, могут быть и новые выборы — это будет зависеть от того, как договорятся литовские политики», — пояснил эксперт.

Досрочное голосование в парламент, по сути, может привести к смене власти в государстве, поскольку правящая коалиция в последнее время испытывает ряд проблем с рейтингами. Согласно опросу Vilmorus, наибольшей популярностью в стране на данный момент обладает оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы. Она занимает первое место в рейтинге, набирая 27,3% среди респондентов.

На второй строчке находится правящая партия «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» — 19,3%, следом идет оппозиционный «Союз крестьян и зеленых Литвы» — 17,6%. На четвертом месте партнеры «Союза Отечества» по правящей коалиции, партия «Либеральное движение» — 9,4%, замыкает пятерку оппозиционная «Партия труда» — 8,7%.

Впрочем, по мнению Владимира Жарихина из Института стран СНГ, смена кабмина Литве пока не грозит. По его словам, действия властей — лишь игра для безболезненного решения ситуации с «Беларуськалием».

«Скорее всего, они надеются, что суды, в которые в случае разрыва договоренностей подаст белорусская сторона, пойдут навстречу Литве и закроют глаза на юридическую ничтожность поводов для отказа от соглашений. У них сценарий такой, поэтому они поднимают планку, обещая уход правительства, что может привести к конституционному кризису в государстве, и это все в такой сложной ситуации, когда Россия якобы с минуты на минуту может напасть. То есть вряд ли литовское правительство действительно готово уйти в отставку. Это все игры вокруг перевода этой ситуации из юридической в политическую плоскость», — резюмировал эксперт.